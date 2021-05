Due amatissimi ex allievi di Amici 20 hanno intenzione di andare a vivere insieme: la rivelazione ai microfoni di Webboh e Musica e Tv.

L’edizione di Amici terminata a metà maggio di quest’anno ci ha regalato tantissime emozioni ed è stata sicuramente una di quelle che resteranno nella storia del talent. La simpatia, il talento e il carisma di Giulia, Sangiovanni, Aka7even, Serena, Martina, Alessandro e gli altri hanno reso il talent una vera calamita per tanti telespettatori. Anche adesso che il programma è in pausa in attesa di ricominciare in autunno con nuovi allievi, i ragazzi di quest’anno continuano a destare l’interesse di tutti.

Leggi anche—>>Amici, Anna Pettinelli: “Mi sono scappate le lacrimucce…”, il retroscena inedito

Sono davvero tanti i fan che vogliono conoscere i risvolti delle loro carriere ma anche dei loro amori e delle loro amicizie. Sì, perché nella scuola più famosa d’Italia quest’anno sono nate diverse coppie e tanti bei rapporti umani. A tal proposito, due di loro hanno rivelato che inizieranno a vivere insieme. Scopriamo di chi si tratta!

Segui anche la nostra pagina Instagram—>>clicca qui

Amici, due ex allievi condivideranno casa: di chi si tratta

I ragazzi in questione sono Deddy e Aka7even, tra quelli che maggiormente si sono distinti nel percorso all’interno del talent. Come anticipato, ai microfoni di Webboh e Musica e Tv, Deddy ha rivelato: “Con chi ho legato di più all’interno della scuola? Sono certo. Aka7even, anche perché ci devo andare a vivere. Andiamo a vivere insieme io e lui. Credo che andremo a vivere a Roma. Vorrei continuare a studiare con i vocal coach di Amici e loro stanno nella Capitale”.

Leggi anche—->>Amici 20, Deddy e Rosa si sono lasciati? Il cantante rompe il silenzio

Una notizia che certamente farà felici i fan di entrambi: a quanto pare, almeno in amicizia e sul lato professionale le cose sembrano andar bene per Deddy e Aka. Ricordiamo infatti che proprio loro due non hanno proseguito le storie d’amore nate con le ballerine Rosa Di Grazia e Martina Miliddi.

“Con Aka7even abbiamo già fatto 6 mesi di convivenza e io so già come andrà a finire. Sarà uno scherzo continuo. Siamo molto amici, ridiamo e scherziamo sempre insieme. Poi magari litigheremo anche, perché abbiamo caratteri diversi, ma faremo subito pace perché ci vogliamo bene”, ha concluso Deddy.