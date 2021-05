Avete mai visto Carla Fracci da giovane? Spunta uno scatto letteralmente inedito: sono passati anni, ma l’etoile è sempre meravigliosa.

Il mondo della danza piange la scomparsa di Carla Fracci. All’età di 84 anni e dopo un peggioramento delle sue condizioni di salute, l’etoile della danza classica ha detto “addio” alla vita terrena. Una notizia davvero sconvolgente, da come si può chiaramente comprendere. E che, ovviamente, ha lasciato interdetti e di stucco i suoi milioni e milioni di ammiratori. Iniziata a muovere i primi passi nel mondo della danza davvero da giovanissima, la ballerina milanese è riuscita, in tutti questi anni, a costruirsi una carriera davvero memorabile. E, soprattutto, invidiabile.

Avete mai visto una foto di Carla Fracci da giovane? Sappiamo benissimo che ancora adesso, all’età di ben 84 anni, la prima ballerina della Scala di Milano si contraddistingueva per la sua bellezza e bravura, ma anche per la sua incredibile eleganza e raffinatezza. Sarà stata così anche da giovane? Assolutamente si! Come facciamo a saperlo? Scopriamolo insieme. Vi assicuriamo: lo scatto del passato vi lascerà senza parole!

Carla Fracci da giovane, lo scatto inedito: che meraviglia!

Diciamoci la verità: Carla Fracci è conosciuta da tutti non soltanto per il suo immenso talento e leggiadria, ma anche per il suo immenso fascino e la spropositata eleganza. Siete curiosi, però, di vederla da giovane? Ebbene: ci pensiamo noi! In questa foto che abbiamo rintracciato su Getty Images, sembrerebbe che Carla Fracci si trovi esattamente negli anni ’70. E che, quindi, abbia avuto soltanto 34 anni.

Da quanto si apprende, sembrerebbe che questa foto da giovane sia stata scattata negli anni ’70. Una foto del passato, da come si può chiaramente comprendere. E che, soprattutto, ci permette di renderci conto di quanto la bellezza e l’eleganza di Carla Fracci non si sia mai e mai poi affievolita. Nemmeno a distanza di anni.

In questa foto in bianco e nero, quindi, si può vedere una Carla Fracci visibilmente più giovane. Ma non solo. Notandola con attenzione, infatti, non si può affatto fare a meno di notare la sua bellezza.