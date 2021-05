Carla Fracci è morta all’età di 84 anni, ma sapete che ha una sorella? Dal nome al suo lavoro: cosa occorre sapere su di lei.

Addio ad un’altra leggenda italiana: Carla Fracci. Dopo la notizia di un notevole peggioramento delle sue condizioni di salute, pochissimi istanti fa quella del suo decesso. All’età di ben 84 anni ed una carriera alle spalle più che straordinaria ed eccellente, l’etoile della danza classica è morta! E questo, da come si può chiaramente comprendere, non può fare a meno di gettare nello sconforto tutti i suoi cari sostenitori ed ammiratori.

Cosa sappiamo, però, esattamente su Carla Fracci? In un nostro recentissimo articolo, ad esempio, vi abbiamo parlato di un particolare retroscena. Che ci permette, soprattutto, di capire come l’immensa ballerina ha iniziato a muovere i primi passi in questo mondo. Siete curiosi, però, di conoscere qualche cosa in più sulla sua famiglia? Ad esempio, chi erano i genitori? E, soprattutto, chi è la sorella di Carla Fracci? Scopriamo insieme tutto quello che occorre sapere!

Chi è la sorella di Carla Fracci? Il suo nome e cosa fa nella vita

Appurato che, dal punto di vista professionale e lavorativo, sappiamo davvero ogni cosa e che, dal punto di vista sentimentale, era felicemente sposata e madre, cosa sappiamo sulla famiglia di Carla Fracci? In particolare, quali sono le notizie che abbiamo sui suoi genitori e su sua sorella? Siete proprio curiosi di saperne di più? Vi accontentiamo immediatamente.

Carla Fracci è nata a Milano il 20 Agosto del 1936. Suo padre Luigi, da quanto si legge dal web, era alpino sergente maggiore in Russia. Una volta trasferitosi a Milano in seguito alla fine della Guerra, poi, è diventato impiegato tranviere come bigliettaio. Sua madre Rocca Santina, invece, era un’operaia alla Innocenti di Milano.

Come dicevamo precedentemente, Carla Fracci non è assolutamente figlia unica. Esattamente il 5 Aprile del 1942 e, quindi, dopo sei anni dalla sua nascita, nella vita dell’etoile di danza classica arriva Marisa, sua sorella. Chi è esattamente? Le informazioni che abbiamo a disposizioni sono pochissime. Da quanto si apprende, sembrerebbe che anche lei, così come l’immensa Carla, sia stata un’ottima ballerina.

Lo sapevate?