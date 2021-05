Alla notizia della morte di Isabella De Bernardi, Carlo Verdone ha espresso tutto il suo dolore per questa tragica notizia: l’ultimo saluto.

Una giornata, senza alcun dubbio, davvero da dimenticare. Oltre alla tragica scomparsa di Carla Fracci, tutta Italia ha appreso anche la morte di Isabella De Bernardi, amatissima attrice e storica figura di “Un Sacco bello”. Una notizia davvero sconvolgente, ovviamente. E che, in un vero e proprio batter baleno, ha scosso davvero tutti. Appena appresa la sua dipartita, infatti, sono davvero tantissime le persone che hanno voluto rivolgere all’attrice un ultimo saluto. Tra questi, com’è giusto che sia, c’è stato anche Carlo Verdone. È proprio attraverso un video condiviso sulla sua pagina Instagram che l’attore romano non ha affatto potuto fare a meno di spendere due parole più che commoventi su questa drammatica scomparsa.

“Mi sono un po’ stancato di fare necrologi, devo essere sincero”, sono proprio queste le parole con cui Carlo Verdone inizia il suo video Instagram per salutare Isabella De Bernardi. “Oggi mentre giravo mi hanno avvertito che non c’era più”, ha continuato a dire l’attore romano.

Carlo Verdone addolorato per la scomparsa di Isabella De Bernardi: il saluto commovente

“Isabella De Bernardi è andato via per un male incurabile”, ha detto ancora Carlo Verdone al suo pubblico social. Mostrando chiaramente, quindi, tutto il suo dolore per questa drammatica scomparsa. L’attrice romana, come ben ricorderete, è stata la colonna portante di una sequenza del film “Un Sacco bello”, film dello stesso Verdone datato 1980. Ed è proprio per questo motivo che, alla notizia della sua morte, il buon Carlo non ha affatto perso occasione di poter dimostrare il suo dolore.

“Isabella per me resterà una cara amica. Un’attrice che mi ha esaltato una sequenza importante di Un Sacco Bello”, ha continuato a dire Carlo Verdone. Sottolineando, quindi, il rapporto di stima e affetto che c’era tra lui ed Isabella De Bernardi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlo Verdone Official (@carloverdone)

“Riposa in pace, Isabella. Ti mando un bacio da qui”, ha concluso Carlo Verdone.

Insomma, un ultimo saluto davvero da brividi, c’è poco da dire.