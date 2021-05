Elettra Lamborghini, “Quando farai un bambino”: la risposta della cantante

“Quando farai un bambino”, Elettra Lamborghini interrogata sui social: di seguito vi diciamo cosa ha risposto la cantante

Elettra Lamborghini è una delle cantanti più amate in Italia. Ha raggiunto il successo con il singolo Pem Pem, divenuto in poco tempo una hit a livello mondiale. La Lamborghini ha partecipato anche ad alcuni reality show girati soprattutto in altri paesi. Tra questi spicca Geordie Shore. Il suo primo album si intitola Tweerking Queen e nel nostro paese ha avuto un discreto successo. La Lamborghini ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo nel 2020 con il brano Musica (e il resto scompare). La cantante è inoltre nipote di Ferruccio Lamborghini, fondatore dell’omonima azienda di automobili.

Elettra Lamborghini, quando diventerà mamma: la risposta su Instagram

La Lamborghini è legata sentimentalmente a Nick va de Wall, meglio conosciuto come Afrojack, deejay di origini olandesi. La loro relazione è stata ufficializzata il 25 dicembre del 2019 e dopo circa un anno sono convolati a nozze. La cerimonia è stata riservata a poche persone soprattutto perchè celebrata in piena pandemia. Dopo il matrimonio, Elettra e Nick si stanno godendo la loro felicità, ma è chiaro che il pensiero di mettere su famiglia è sempre presente.

Elettra è molto seguita sui social, soprattutto su Instagram, dove conta più di sei milioni di seguaci. Durante una sessione di domande e risposte sul popolare social network, un fan ha chiesto alla cantante: “Quando pensi di fare un bambino“. La nipote di Ferruccio Lamborghini non ha dato una vera e propria risposta, ma ha messo la canzone Calma e sangue freddo di Luca Dirisio. È probabile che con questa canzone la cantante voglia intendere che per la maternità ci vuole ancora un po’ di tempo.