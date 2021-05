L’ex amatissima corteggiatrice di Uomini e Donne ha appena annunciato di essere incinta per la seconda volta: notizia a sorpresa.

Un vero e proprio annuncio a sorpresa, quello che, pochissime ore fa, l’ex amatissima corteggiatrice di Uomini e Donne ha dato al suo pubblico Instagram. Con una dolcissima foto che la ritrae in compagnia del suo compagno e del suo primo figlio, l’ex volto del dating show di Maria De Filippi ha annunciato di essere incinta per la seconda volta. Una notizia davvero fantastica, da come si può chiaramente comprendere. E che, com’è giusto che sia, non ha affatto potuto fare a meno di rallegrare ed esultare tutti i suoi ammiratori.

La notizia della sua seconda gravidanza, come dicevamo precedentemente, ha entusiasmato tutti i sostenitori ed ammiratori dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Non soltanto perché, dati i tempi che corrono, l’annuncio di una nuova nascita, è sempre bella, ma anche perché, pochissimi mesi fa, la giovanissima ragazza ha vissuto un momento drammatico: un aborto! Di chi stiamo parlando esattamente? Scopriamolo!

Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice è incinta: la gioia dopo il dramma dell’aborto

Non poteva esserci annuncio migliore, vi assicuriamo. Ed è per questo motivo che, in un vero e proprio batter baleno, tutti i sostenitori e followers dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sono completamente impazziti di gioia. Anche perché, come dicevamo precedentemente, la notizia della sua seconda gravidanza arriva dopo un periodo davvero buio e drammatico.

Di chi stiamo parlando, però? Ebbene. Senza alcun dubbio, vi ricorderete di lei: Ester Glam. Giunta nella trasmissione di Canale 5 per corteggiare Paolo Crivellin, la giovanissima romana è riuscita facilmente a catturare l’attenzione su di sé. Per la sua bellezza, questo non c’è dubbio, ma anche per il suo forte carattere. È proprio per questo motivo che, una volta terminata la sua esperienza nello studio televisivo, la sua popolarità è aumentata esponenzialmente.

Ester Glam, quindi, è incinta del suo secondo bambino. Sarà un maschietto, come il suo primogenito, o una femminuccia? Questo non si sa! Fatto sta che la notizia ha fatto esplodere di gioia chiunque!

Alla gioia di tutti i suoi ammiratori, si aggiunge anche la nostra. Congratulazioni!