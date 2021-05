Un ex concorrente del Gf Vip 5 dedica un triste ma tenerissimo messaggio ad un amico: la dolorosa perdita del suo cane rimastogli nel cuore.

Gli animali domestici, soprattutto i cani, si sa, fanno parte a tutti gli effetti della famiglia: non a caso, sono i migliori amici dell’uomo e quando vengono a mancare si tratta sempre di una perdita molto dolorosa. Molti sono i personaggi noti che amano avere un animale da compagnia in casa: Tommaso Zorzi, ad esempio, possiede già da tempo un cane di nome Gilda e da poco ha preso anche un bellissimo gatto che ha chiamato Priscilla.

L’ex vincitore del Gf Vip non è però l’unico tra i protagonisti della passata edizione del reality ad avere un amore infinito per gli animali. Proprio in queste ore, un suo ex compagno d’avventura ha condiviso tramite Instagram un triste messaggio per un cane che presumibilmente gli è appartenuto. Si tratta di parole semplici ma molto emozionanti, scopriamo tutto nel dettaglio.

Gf Vip, l’ex concorrente ricorda la dolorosa perdita dell’amico

L’ex gieffino in questione è Francesco Oppini, uno dei personaggi che hanno segnato l’ultima edizione dello storico reality targato Mediaset. Il figlio di Alba Perietti ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram in cui si vede un cane molto bello accucciato sul pavimento. “Mi manchi da morire, patatone mio”, si legge a corredo dell’immagine.

In sottofondo, una canzone molto toccante: “I will always love you” di Whitney Houston. Insomma, un ricordo pieno di malinconia per Francesco Oppini nonostante il periodo meraviglioso che il commentatore sportivo sta vivendo. Sappiamo infatti che dopo la sua partecipazione al Gf Vip, Oppini è attualmente impegnato a Tiki Taka su Italia 1 oltre che su 7Gold come prima del reality.

Un ricordo indelebile per l’ex gieffino che continua a mostrare la sua grande sensibilità.