In alcune delle sue Instagram Stories, Giulia De Lellis ha mostrato la sua casa per Love Island: l’avete vista anche voi? È meravigliosa!

Manca pochissimo a Love Island! A partire dal 7 Giugno, su Discovery Plus, andrà in onda la primissima edizione del famosissimo programma che permetterà a sette single di trovare la sua anima gemella. Ci riusciranno per davvero? Non lo sappiamo! Fatto sta che l’ansia aumenta sempre di più. Anche perché, come ben sapete, per questa prima edizione, è stata scelta una conduttrice davvero d’eccezione. Stiamo parlando proprio di lei: Giulia De Lellis. Dopo essere approdata nel mondo della scrittura e della recitazione, l’influencer romana approda anche nel mondo della conduzione.

Proprio nel corso delle scorse ore, Giulia De Lellis è partita alla volta delle Canarie per iniziare questa fantastica avventura a capo di Love Island. A proposito, avete visto la casa dove alloggerà l’influencer romana per circa 40 giorni? Ci pensiamo noi a mostrarvela! Anzi, a dirla meglio: ci ha pensato la diretta interessata a farlo! Pochissime ore fa, attraverso una serie di Instagram Stories, la De Lellis ha svelato alcune stanze. Volete vederle?

Giulia De Lellis, la casa per Love Island è formidabile: l’avete vista?

Ne parlava da diverso tempo, Giulia De Lellis. E, pochissime ore fa, è arrivato il momento. In vista della partenza di Love Island, l’influencer romana ha “abbandonato” Milano e il suo fidanzato ed ha raggiunto le Canarie. È proprio qui che, come dicevamo precedentemente, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sarà impegnata con le riprese del famoso programma.

Non sappiamo cosa accadrà nei prossimi giorni e, soprattutto, cosa andrà a fare Giulia De Lellis in attesa della prima puntata, sia chiaro. Fatto sta che, appena arrivata, l’influencer non ha affatto potuto fare a meno di mostrare ai suoi fan la casa dove vi alloggerà per circa 40 giorni. Si chiaro: non l’ha mostrata interamente, magari lo farà nei prossimi giorni. Eppure, quello che ha mostrato ci fa chiaramente intendere che la sua dimora è davvero da sogno. Dateci un po’ un’occhiata pure voi:

Avete notato anche voi questo “dettaglio”? L’ambiente esterno della casa è davvero immenso. E, senza alcun dubbio, permetterà a Giulia De Lellis di rilassarsi alla grande una volta terminata la sua giornata lavorativa.

E vogliamo parlare, invece, di quello che sembra essere il soggiorno? Ricca di oggetti davvero chic, il salotto ha un aspetto più che confortevole. Cosa ci dite voi? Vi piace?