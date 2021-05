Giulia e Pierpaolo, luna di miele a Samanà: quanto costa il loro villaggio

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono in luna di miele a Samanà, nella Repubblica Domenicana: quanto costa il loro villaggio

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip. L’ex velino di Striscia la Notizia, all’inizio della sua esperienza nel reality show, sembrava aver preso una ‘cotta’ per Elisabetta Gregoraci. Dopo il ‘due di picche’ rifilato dalla showgirl calabrese, Pretelli si è lanciato tra le braccia della Salemi. Tra loro è iniziata una bellissima storia d’amore e la relazione sembra stia procedendo a gonfie vele anche dopo l’esperienza nel reality show di Canale 5.

La coppia nata nella casa del GF VIP 5 è sbarcata in Repubblica Dominicana per la loro prima luna di miele. I due ovviamente stanno raccontando il loro primo viaggio sui social. Mentre l’influencer italo-persiana posta scatti in bikini con curve in bella vista, l’ex velino si dedica alla palestra e ai muscoli. “La nostra prima mini vacanza all’estero” – scrive Giulia su Instagram – “Non è che siamo all’Isola qua? Non è che c’è tua madre? Oh, oh… ho visto Fariba” – scherza invece Pretelli postando video della natura incontaminata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Salemi (@giuliasalemi)

I due si trovano a Samanà, un vero e proprio paradiso terrestre della Repubblica Domenicana. Il prezzo per soggiornare nel meraviglioso villaggio della coppia, il Bahia Principe Grand El Portillo, non è assolutamente eccessivo. Su internet, infatti, si possono trovare offerte veramente vantaggiose. Per trascorrere sei notti in questo periodo, ad esempio, si potrà pagare, in formula all inclusive, circa ottocento euro (per due persone). Il prezzo è scontato: senza sconti, infatti, si paga più di mille euro. A questo ovviamente si dovrà aggiungere il costo del biglietto per raggiungere la Repubblica Domenicana.