Instagram, grandissima novità in arrivo per la famosissima applicazione: a breve, cambierà nuovamente tutto, adesso è ufficiale!

Oltre a trascorrere la maggior parte del nostro tempo libero su Facebook e su Tik Tok, siamo soliti interagire e condividere su Instagram. Completamente dedicata alla pubblicazione di foto o video, la famosissima applicazione vanta di un vastissimo bacino di utenti. Ecco. Con questo questo articolo, è proprio a loro che ci rivolgiamo! Senza alcun dubbio, ve ne sarete resi conti in tantissimi. Per chi, invece, ancora non l’avesse fatto, vi diciamo noi cosa sta accadendo o cosa potrà accadervi nei prossimi giorni.

Sappiamo benissimo che sia Facebook che Instagram, ma anche tutte le altre applicazioni presenti sul nostro telefono cellulare, sono soggetti a continui cambiamenti. Ed, ovviamente, aggiornamenti. Uno degli ultimi, ad esempio, ha previsto la completa cancellazione dei “mi piace” sotto ogni post. Da diversi mesi a questa parte, infatti, per i nostri followers non è più possibile visionare il numero di persone che sono soliti mettere “likes” ai nostri post. Ecco. A proposito di questo, è in arrivo una grandissima novità. Di che cosa parliamo? Scopriamolo!

Instagram, grandissima novità in arrivo: siete contenti?

Una cosa è certa: con questa grandissima novità in arrivo, milioni e milioni di utenti Instagram resteranno contenti. Di che cosa parliamo esattamente? Ovviamente, vi spiegheremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, questo incredibile cambiamento ha a che fare proprio con i “likes” giunti a corredo di ciascun vostro post.

Ricordate quando Instagram decise di non far vedere più i “mi piace” giunti sotto ogni fotografia o video caricato? Benissimo. A quanto pare, sembrerebbe che, sia su Instagram che su Facebook, questi verranno nuovamente introdotti con una leggera limitazione. I likes su Instagram ritorneranno, si. Ma sarete proprio voi a scegliere a chi mostrarli! In particolare, sembrerebbe che sarete proprio a voi a decidere chi potrà vedere i “mi piace” sotto i vostri post. Come? La risposta è semplice: bisogna andare nelle impostazioni della vostra applicazione; andare nella sezione “privacy”, cliccare sulla voce “post” ed, in seguito, su “nascondi il numero di mi piace e visualizzazioni”. Vi assicuriamo: è davvero semplicissimo!

Siete contenti?