Ubaldo Lanzo dopo L’Isola dei famosi commenta il percorso dell’ormai ex naufraga: “E’ una giocatrice, si vede che sta recitando”.

L’isola dei famosi ha avuto inizio a marzo, e in questi mesi ha proseguito la sua corsa. Siamo ormai giunti alla fine, infatti, manca sempre meno alla finale del reality. Durante le dirette, abbiamo avuto modo di vedere i naufraghi affrontare le varie prove, tutte davvero complicate, ma molti sono riusciti ad affrontarle con grande forza.

Non sono mancate le eliminazioni, e l’ultima ha destato grande spiazzo, dato che, Fariba Tehrani ha dovuto lasciare L’isola dei famosi, e con lei, ricordiamo, anche Angela Melillo. Ma proprio nei confronti della naufraga, anzi, ormai ex naufraga, è arrivato il commento pungente di Ubaldo Lanzo.

Ubaldo Lanzo senza freni dopo L’isola dei famosi: “Fariba è una giocatrice, si vede che sa recitando”

Ubaldo Lanzo, come sappiamo, ha dovuto lasciare L’Isola dei famosi, per doversi sottoporre a cure mediche una volta rientrato. Purtroppo, la sua uscita di scena, almeno dal reality, ha destato non poca amarezza, dato che, era sicuramente uno dei concorrenti più amati. All’inizio, Ubaldo è approdato in Honduras insieme a Fariba Tehrani.

Soltanto, successivamente, si sono uniti al gruppo. Ubaldo, qualche settimana fa, è rientrato in Italia, e proprio nell’ultima puntata andata in onda, anche Fariba Tehrani ha lasciato l’Honduras, lei, però, è stata eliminata al televoto. In un’untervista a Superguida Tv, l’ex naufrago ha parlato del suo percorso, e si è lasciato andare a forti parole nei confronti proprio della Tehrani.

“Sono stato pugnalato da lei 3 o 4 volte in 24 ore mentre io l’ho difesa sempre… Fariba è una giocatrice. Anche quando cerca di fare la finta scemotta si vede che sta recitando. Bisogna anche saper fare la svampita. Anche Miryea lo è, e io le ho consigliato di rimanere coerente con il suo pensiero e di non cambiarlo ogni due per tre. Alcune volte va dove la porta il vento”. Questo il commento di Ubaldo Lanzo, che a quanto pare, ha espresso il suo pensiero non solo verso Fariba, ma anche nei confronti di Miryea Stabile.