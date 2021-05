La coppia si dice addio, è finita: sono stati protagonisti di un reality show

Una coppia nota in televisione si dice addio, è finita tra loro: di seguito vi diciamo di chi stiamo parlando

La coppia nota soprattutto in un famoso reality show si dice addio. I due ex fidanzati hanno annunciato la fine della loro storia d’amore sui social network. Di seguito vi parliamo di chi si tratta e vi riportiamo le loro parole scritte sui loro canali social.

È finita, la coppia si dice addio: chi sono

La storia d’amore tra Nicole Soria e Marco Rompietti è finita. I due si sono conosciuti nel reality show Matrimonio a prima vista. I due hanno partecipato a due diverse edizioni del format: Marco era stato protagonista della quarta edizione nel corso della quale aveva sposato Ambra Radicioni. Nicole, invece, aveva preso parte all’edizione successiva dove aveva sposato Andrea Ghiselli. Il matrimonio, però, non era andato a gonfie vele, come spesso succede alla fine del realiy show. Nicole e Marco si sono così fidanzati nell’inverno del 2020.

I due hanno annunciato la fine della loro storia d’amore sui social. Marco ha scritto: “Io e Nicole abbiamo vissuto dei mesi meravigliosi nei quali ci siamo innamorati follemente e abbiamo provato a costruire un rapporto nonostante molteplici difficoltà”. Tra le difficoltà sottolineate da Marco rientrano la distanza, la pandemia, il lavoro e “intrusioni inopportune”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicole Soria (@nicolesoriaofficial)



Nel suo post, invece, Nicole ha dichiarato: “Proprio la fermezza è mancata nelle ultime settimane tra me e Marco, quando si è trattato di ‘tirare le somme’. È andata che ad oggi non riusciamo ad incastrare i nostri sogni, dove vivere, quando fare il grande passo e le nostre aspettative non combaciano. Ci siamo trascinati nelle ultime settimane cercando una quadra che non arrivava…Quindi, vi rispondo: ci siamo lasciati”. La loro storia d’amore è durata nemmeno un anno. Non è assolutamente sbocciata