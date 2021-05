Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto dopo Uomini e Donne: la coppia ha annunciato una splendida novità in arrivo, le loro parole.

È stata la seconda coppia formatasi nella seconda parte di Uomini e Donne di questa edizione, quella composta da Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto. Rispettivamente ex tronista ed ex corteggiatrice del dating show di Maria De Filippi, i due giovanissimi ragazzi si sono conosciuti all’interno dello studio televisivo. E, dopo un percorso durato poco più di due mesi, sono usciti mano nella mano. Sono trascorsi pochissime settimane dalla loro scelto, ma come sta procedendo la storia d’amore tra di loro?

Nel giorno della sua scelta, è vero, Massimiliano ha mostrato tutta la sua voglia di conoscere Vanessa al di fuori del contesto televisivo. E, quindi, a telecamere spento. A distanza di pochissime settimane da questo momento, però, è cambiato qualcosa? A rivelare ogni cosa nel minimo dettaglio, sono stati proprio i diretta interessati. Nel corso di una loro intervista al settimanale Nuovo, la coppia ha annunciato una clamorosa novità in arrivo. Di che cosa parliamo? Scopriamolo!

Uomini e Donne, Massimiliano e Vanessa dopo la scelta: l’hanno appena annunciato

Sono trascorse poche settimane dalla scelta di Massimiliano Mollicone nello studio televisivo di Uomini e Donne, ma come sta procedendo tra lui e Vanessa Spoto? Ebbene: alla grande! E, sia chiaro, non ce lo testimoniano le Instagram Stories che, spesso e volentieri, i due piccioncini sono soliti condividere con i loro sostenitori, ma anche questa rivelazione tanto bella quanto inaspettata rilasciata sulle pagine del settimanale “nuovo”.

Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che la coppia di Uomini e Donne abbia davvero intenzioni serissime nel futuro. E che, soprattutto, abbia voglia di fare il grande passo. Si parla già di matrimonio? Assolutamente no! Al momento, è ancora tutto presto. Piuttosto, stando a quanto si legge, sembrerebbe che la coppia abbia espresso la volontà di andare a convivere. “Se le cose andranno bene, come sta succedendo adesso, andremo a vivere insieme già a settembre”, si legge sulle pagine del settimanale.

Insomma, sembrerebbe proprio che si tratti di un grande amore. E noi, ovviamente, non possiamo fare altro che essere felici per e con loro.