Diteci la verità: chi di voi non ha mai seguito una puntata di Buongiorno Mamma? Decisamente nessuno, ne siamo certi! Iniziata subito dopo “Svegliati amore mio”, capolavoro televisivo interpretato da Sabrina Ferilli, Raoul Bova è stato la colonna portante di un’altra fiction davvero impressionante. Di cui, purtroppo, questa sera, Giovedì 27 Maggio, andrà in onda l’ultima puntata. Cosa succederà? Come raccontato nel nostro articolo delle anticipazioni, sembrerebbe che questo sarò un appuntamento indimenticabile. E che lascerà, senza alcun dubbio, tutti i suoi telespettatori col fiato sospeso.

A quanto pare, però, sembrerebbe che il gran finale di Buongiorno mamma non sia l’unico a regalare sorprese. Da quanto si legge su Tv Blog, sembrerebbe che sia in arrivo un clamoroso colpo di scena. E che questo, ovviamente, riguardi proprio Raoul Bova. Di che cosa stiamo parlando esattamente? Vi diremo ogni cosa, state tranquilli! Vi anticipiamo, però: si tratta di una svolta epocale!

L’indiscrezione, come dicevamo precedentemente, è stata lanciata pochissime ore fa da TV Blog. E, in un vero e proprio batter baleno, ha fatto il giro del web. Perché? Beh, la risposta è davvero semplice: si tratta di un grandissimo, anzi clamoroso colpo di scena. Di che cosa parliamo esattamente? Ovviamente, vi diremo ogni cosa. Anche se, vi anticipiamo: ha a che fare proprio con Raoul Bova e il suo futuro televisivo.

A pochissime ore dal grandissimo ed attesissimo finale di Buongiorno Mamma, sembrerebbe che per Raoul Bova ci sia una splendida novità in arrivo. Da quanto si legge su TV Blog, sembrerebbe che l’attore sia stato scelto per prendere parte ad un’altra incredibile fiction televisiva. Di quale parliamo? Allacciate le cinture: Don Matteo! Si, avete letto proprio bene: non soltanto sembrerebbe che l’attore romano prenderà parte alla tredicesima stagione della famosissima serie televisiva della Rai, ma sembrerebbe che addirittura andrà a sostituire proprio la sua colonna portante. E, quindi, Terence Hill!

