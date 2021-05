“Giulia non voleva che si sapesse”: Sangiovanni di Amici rivela alcuni dettagli sulla storia d’amore con la ballerina, vincitrice del talent.

Nella scuola di Amici di Maria de Filippi 2020 i protagonisti indiscussi sono stati i due finalisti, Sangiovanni e Giulia Stabile. Il cantante e la ballerina, vincitrice dell’edizione del talent, hanno conquistato il pubblico con la loro sensibilità, il loro talento e con la love story. I due infatti oggi formano una magnifica coppia: i fan del programma sono letteralmente innamorati di loro! Se negli ultimi giorni abbiamo letto le parole di Giulia rilasciate in diverse interviste, ora tocca a Sangiovanni. Il cantante di ‘Lady’ e ‘Malibu’ ai microfoni di Radio Deejay ha raccontato di sé, della sua esperienza ed anche del rapporto con Giulia Stabile. Sentite il retroscena rivelato solo ora!

Amici, Sangiovanni: “Giulia non voleva si sapesse”, il retroscena spunta fuori solo ora

Sangiovanni intervistato ai microfoni di Radio Deejay ha raccontato un retroscena inedito che riguarda la sua storia d’amore con Giulia. I due nel talent si sono innamorati ed ancora oggi vivono una magnifica storia d’amore. Durante la loro esperienza nel programma, essendo circondati da microfoni e telecamere, si sono scambiati lettere d’amore segrete.

“Mi ha scritto tantissime lettere d’amore. Lì ad Amici avevamo sempre i microfoni e le telecamere e tutto quello che dicevamo veniva ripreso e lei non voleva. Quindi per evitare che tutti ascoltassero scriveva quelle lettere d’amore in cui un po’ si dichiarava, un po’ mi diceva quello che le facevo provare. Per evitare che lo sapessero scriveva quelle lettere” ha raccontato Sangiovanni a Radio Deejay.

Il cantante ha inoltre aggiunto dettagli sulla relazione con Giulia: “A me non piace chiedere a qualcuno di stare con me. Penso che si debba decidere insieme. Ci siamo sentiti talmente affini da pensare automaticamente di stare insieme”.