E’ stato il mitico Mitch nella serie televisiva Baywatch: sono passati 20 anni, sapete com’è oggi l’amato attore?

E’ stata una delle serie televisiva più popolari, Baywatch è stata trasmessa negli Stati Uniti dal 1989 al 2001. Tutti siamo stati incantati dai vari interpreti che hanno fatto sicuramente la storia della soap.

I numerosi episodi hanno visto al centro dell’attenzione una trama molto particolare, storie di salvataggio, temi sociali importanti, e tanto altro. Come dimenticare i mitici tuffi che hanno caratterizzato la storia di Baywatch. Oggi, vi mostriamo, com’è divenuto a distanza di anni, uno degli attori più amati in assoluto, colui che ha interpretato Mitch Buchannon, stiamo parlando di David Hasselhoff.

Segui anche il nostro canale ufficiale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Era Micth Buchannon in Baywatch: com’è oggi David Hasselhoff

David Hasselhoff è stato sicuramente uno degli attori più amati ed apprezzati della nota serie televisiva Baywatch. Il suo personaggio di Micht, era certamente uno dei protagonisti assoluti. Oggi, sono passati più di 20 anni, e non tutti sanno com’è oggi l’attore.

Siete curiosi di scoprire com’è diventato? Non ci credereste mai, ma nonostante gli anni passati, Hasselhoff sembra non essere cambiato di molto, infatti, curiosando sul suo profilo instagram, è possibile vederlo nelle varie immagini che pubblica sul canale social. Osservate voi stessi in basso, cosa ne pensate?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da David Hasselhoff (@davidhasselhoff)



David nelle ultime foto condivise si mostra anche in una veste completamente diversa da quella di attore, dato che, sappiamo, è anche un cantante, una passione che non cela sui social. Baywacht è stata una serie televisiva trasmessa dal 1989 al 2001 negli Strati Uniti, e anche la versione italiana, sembra coincidere con le medesime date. Ebbene, sono passati 20 anni, ma David Hasselhoff è sempre lo stesso, con il suo grande fascino e il suo forte portamento.