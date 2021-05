Nel 2001 “Spy Kids” conquistò grandi e piccini con la storia di Carmen e Junior e le loro rocambolesche avventure: sapete com’è oggi Alexa Vega, l’interprete della giovane Cortez?

Erano le soglie degli anni duemila quando sulle scene giunse “Spy Kids”. Una pellicola ricca di azione, avventura e, soprattutto, un profondo messaggio legato all’amore per la famiglia e all’importanza della nostra unicità. Nei panni della figlia maggiore dei Cortez, due spie, c’era la giovanissima ma incredibilmente talentuosa Alexa Vega: sapete com’è oggi? La bellissima attrice, classe 1988 e originaria di Miami, si è avvicinata al mondo dello spettacolo fin da bambina. A sei anni ha recitato in “Piccoli campioni” e l’abbiamo poi ammirata in moltissime serie televisive davvero amatissime. Oggi è una splendida donna, siete curiosi di vedere com’è diventata? Andiamo subito a scoprirlo insieme, tenetevi forte: resterete senza parole!

Alexa Vega, com’è oggi la “Carmen” di “Spy Kids”

Non solo attrice, ma anche talentuosa cantante, nell’ultimo periodo Alexa Vega si è un po’ allontanata dalle scene. Le sue ultime apparizioni, cinematografiche e televisive, risalgono al 2015 e al 2018. L’attrice è oggi sposata con Carlos Penas, del gruppo dei Big Time Rush”. La coppia ha tre figli, due maschietti e una bambina, nata qualche settimana fa.

Seguitissima sui social, il suo profilo Instagram conta oltre un milione di follower. Da bambina era dolcissima, adesso Alexa Vega si è trasformata in una bellissima e affascinante donna. Se siete curiosi di scoprire com’è cambiata dai tempi di “Spy Kids” non vi resta che dare un’occhiata alla foto qui di seguito, tratta dal suo profilo Instagram. Riuscite a riconoscerla?

L’attrice ha preferito schiarire i suoi splendidi capelli, ma per il resto il suo viso possiede ancora la stessa dolcezza e la stessa luce che ci aveva conquistati in “Spy Kids”. Il suo sguardo intenso e magnetico riesce ancora a bucare lo schermo, non siete d’accordo?