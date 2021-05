Giovedì 27 Maggio è andata in onda l’ultima puntata di Buongiorno Mamma, ma com’è finita? Incredibile colpo di scena: da non credere!

Si è concluso proprio ieri, Giovedì 27 Maggio, il viaggio di Buongiorno Mamma. A distanza di alcune settimane dall’inizio di questa nuova e travolgente fiction televisiva, il family drama, interpretato da Raoul Bova, Maria Chiara Giannetta ed altri straordinari attori, ha chiuso i battenti. Ci sarà una seconda stagione? Al momento, non lo sappiamo! Appurato che la serie televisiva ha riscosso un successo davvero strabiliante, non possiamo svelarvi con certezza se ci sarà un proseguo oppure no. In attesa, però, di saperlo, siete curiosi di sapere com’è finita l’ultima puntata? Pochissime ore fa, come dicevamo, si è concluso definitivamente questa prima stagione, ma cos’è successo esattamente?

Le anticipazioni dell’ultima puntata di Buongiorno Mamma, c’è da ammetterlo, lasciavano chiaramente intendere che sarebbe stata un appuntamento imperdibile. E, in effetti, è stato proprio così. Ma siete curiosi di sapere cos’è successo esattamente? Scopriamolo!

Com’è finita l’ultima puntata di Buongiorno Mamma?

Non siete riusciti a seguire l’ultima puntata di Buongiorno Mamma ed adesso non sapete com’è finita? State tranquilli: ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio. Come dicevamo precedentemente, infatti, l’ultimo appuntamento con il family drama di Canale 5 è stato letteralmente imperdibile. E ricco di colpi di scena. Cerchiamo di capirne di più.

Guido ha raccontato tutta la verità ai suoi figli sulla relazione con Miriam. E la loro reazione, purtroppo, non è stata affatto delle migliori. In particolare, la giovanissima Sole, che aver superato brillantemente il dramma dell’incidente, ha deciso di andare a vivere con i suoi nonni. Non è affatto finita qui, però! Oltre a dover pensare a sua figlia e ad Agata, Guido dovrà fare i conti anche con Colaprico. E il suo arresto. Ovvero? Quest’ultimo, infatti, riesce ad accusare Guido della morte di Maurizia, mamma di Agata. E riesce così a farlo imprigionare.

Agata, però, nel frattempo, scopre che l’ultima persona a vedere sua madre non è stato Guido, come è stato fatto credere, bensì Colaprico. Ed è per questo motivo che il buon Borghi viene scagionato.

I colpi di scena, come vi dicevamo, non sono affatto terminati qui. Grazie ad un flashback, infatti, abbiamo scoperto che Maurizia non è affatto morta. Ed è proprio lei che, sette anni prima, si è presentata da Anna, facendola finire in coma.

Insomma, un ultimo appuntamento davvero fenomenale. Cosa ne sarà adesso? Non vediamo l’ora di sapere se ci sarà o meno una seconda stagione. Cosa ne pensate voi?