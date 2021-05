A distanza di qualche giorno dalla morte di Carla Fracci, i suoi funerali si terranno in diretta tv: come e dove è possibile seguirli.

Carla Fracci è morta! Dopo la notizia sul peggioramento delle sue condizioni di salute, purtroppo è arrivata quella del suo decesso. All’età di ben 84 anni, l’etoile della danza italiana si è spento nella sua immensa Milano. Una notizia davvero sconcertante, questo c’è da dirlo. E che, ovviamente, ha gettato nello sconforto i milioni e milioni di suoi ammiratori. Sono davvero tantissime le persone che, appena appresa la notizia della sua morte, hanno voluto dedicare un dolce pensiero per questa drammatica persone. Ed altrettanto tantissime sono le persone che si sono presentate alla camera ardente allestita per porgerle un ultimo saluto.

Quando si terranno, però, i funerali? Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che essi si svolgeranno domani. E che siano in diretta televisiva. A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: come e, soprattutto, dove è possibile seguirli? Scopriamo insieme ogni cosa!

Carla Fracci, domani si svolgeranno i funerali: com’è possibile seguirli

Dopo essere stata allestita la camera ardente a Milano, città natale di Carla Fracci, domani, Sabato 29 Maggio, si svolgeranno i funerali. Ovviamente, così come è accaduto anche per i più grandi dello spettacolo italiano, anche le esequie dell’etoile della danza italiana saranno rigorosamente in diretta televisiva. Avete letto proprio bene, si! Chiunque volesse concedere un ultimo e caro saluto alla ballerina milanese, può farlo tranquillamente! Proprio tra pochissime ore, infatti, i suoi funerali saranno visibili a tutti.

A questo punto, però, ci chiediamo: come e dove è possibile seguirli? Da quanto si apprende, sembrerebbe che i funerali di Carla Fracci saranno visibili domani, Sabato 29 Maggio, su Rai Uno a partire dalle ore 14:45. È proprio da questo orario, infatti, che il TG1 si collegherà in diretta televisiva. Ed aggiornerà passo dopo passo sulle esequie della ballerina.

Un appuntamento, da come si può chiaramente comprendere, davvero imperdibile. E che, quindi, permetterà a tutti gli ammiratori di Carla Fracci di rivolgerle un ultimo saluto.