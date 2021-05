La conduttrice BBC Lisa Shaw è morta a 44 anni: aveva ricevuto il vaccino Astrazeneca

La nota conduttrice radiofonica BBC Lisa Shaw è morta a 44 anni: aveva ricevuto il vaccino Astrazeneca.

Lisa Shaw, nota conduttrice radiofonica della BBC, è morta lo scorso venerdì all’età di 44 anni. Ad annunciare la notizia è stata la famiglia, che ha spiegato che la donna ha sviluppato “coaguli di sangue ed emorragie” in seguito alla somministrazione del vaccino Astrazeneca. La giornalista si è spenta nel pomeriggio di venerdì scorso, all’ospedale di Newcastle, dove era ricoverata in terapia intensiva. Come racconta la famiglia, la donna ha iniziato ad avere forti mal di testa una settimana dopo aver fatto il vaccino: le sue condizioni di salute sono poi peggiorate nei giorni.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Lisa Shaw è morta a 44 anni: la conduttrice BBC aveva ricevuto vaccinazione Astrazeneca

“Lisa ha iniziato a soffrire di mal di testa una settimana dopo il vaccino Astrazeneca per poi peggiorare pochi giorni dopo.” Queste le dichiarazioni della famiglia di Lisa Shaw, la conduttrice radiofonica della BBC, morta all’età di 44 anni lo scorso venerdì. A parlare della notizia anche The Guardian, che riporta come nel Regno Unito sia stata data la possibilità di un vaccino alternativo ad Astrazeneca per gli under 40, dopo diverse segnalazioni di coaguli di sangue estremamente rari con piastrine basse.

“Sfortunatamente è morta questo venerdì. Siamo devastati e la morte di Lisa lascia un vuoto nelle nostre vite che non potrà mai colmarsi”, hanno dichiarato in un’intervista a The Sun i familiari della giornalista, chiedendo privacy in questo momento di estremo dolore. Mamma di un bambino, Lisa Shaw lavorava per la BBC di Newcastle dal 2016.E proprio sui proprio sui profili social ufficiali del canale, qualche giorno fa è apparso un messaggio dedicato alla scomparsa di Lisa. In allegato uno scatto in bianco e nero della giornalista, sorridente e solare:

“Tutti qui sono devastati e pensano alla bella famiglia di Lisa. Era una collega fidata, una presentatrice brillante, un’amica meravigliosa, moglie e mamma amorevole. Amava stare alla radio ed era amata dal nostro pubblico.”