È stata una corteggiatrice di Uomini e Donne nel 2013: da quel momento, sono passati esattamente 8 anni, com’è oggi, resterete di stucco.

È un vero e proprio programma secolare, Uomini e Donne. Andato in onda per la prima volta nel 2000, il dating show di Maria De Filippi permette a tutti i suoi partecipanti di incontrare l’amore vero. E sappiamo benissimo che, nella maggior parte dei casi, l’obiettivo è stato più che centrato. Nel corso di questi venti anni, ne abbiamo visto di cotte e di crude. Abbiamo conosciuti tantissimi tronisti, troniste, corteggiatrici e corteggiatore, è vero. Eppure, c’è una giovanissima che ancora adesso, nonostante non sia più una presenza fissa sul piccolo schermo, continua ad essere ricordata con enorme affatto e simpatia.

Di chi stiamo parlando? Ebbene: se guardate con attenzione la foto, non faticate affatto ad indovinare a chi facciamo riferimento! Ha preso parte a Uomini e Donne nel 2013. E, nonostante il suo percorso non è andato a buon fine, la corteggiatrice ha saputo conquistare l’attenzione di tutti. Si, avete indovinato: stiamo parlando proprio di Germana Meli. Ebbene: sono passati otto anni da quel momento, ma cosa fa oggi? Scopriamolo!

Ha preso parte a Uomini e Donne nel 2013, ricordate Germana Meli? Com’è oggi

Come dicevamo precedentemente quindi, Germana Meli ha preso parte a Uomini e Donne nel 2013. Scesa la scale del dating show per corteggiare il napoletano Tommaso Scala, la giovanissima e bellissima campana è riuscita facilmente a conquistare l’attenzione su di sé. Non solo per il suo immenso fascino, ma anche per il suo carattere forte e determinato. Purtroppo, al momento della sua scelta, il tronista ha “preferito” Flavia Fiadone, la sua rivale. Eppure, però, Germana Meli può dire di aver ottenuto ugualmente qualcosa da quel momento: l’affetto e le simpatie del pubblico italiano.

Dal momento della sua partecipazione a Uomini e Donne, quindi, sono passati esattamente 8 anni, ma adesso cosa fa? E, soprattutto, com’è cambiata? Vi diremo noi ogni cosa. Procediamo con ordine, però! Sul suo canale social ufficiale Instagram, Germana è solita condividere incantevoli scatti fotografici che ci permettono di capire che, nonostante gli anni passati, la Meli non è affatto cambiata. Bella era a Uomini e Donne e splendida è ancora adesso.

Per quanto riguarda la sua professione, invece, sembrerebbe che abbia acquisito il certificato per microblading e sia titolare di un brand.

Giovanissima e sempre bellissima, sembrerebbe che Germana Meli sia felice ed innamorata del suo Alessandro!