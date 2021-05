Daydreamer, com’è finita l’ultima puntata della serie tv turca? Colpo di scena incredibile, nessuno se lo aspettava.

Ci siamo! Oggi, 28 maggio 2021, è andata in onda l’ultima puntata di Daydreamer – Le ali del Sogno, la seguitissima serie tv con Can Yaman e Demet Ozdemir. Una storia d’amore, quella tra il signor Can e la dolcissima Sanem, che ha fatto sognare milioni di telespettatori. Che, dalla scorsa estate, sono incollati alla tv a seguire le vicende della serie turca. Ma come si è conclusa questa meravigliosa avventura? Ecco cosa è successo nell‘ultima puntata di Daydreamer: un gran finale ricco di emozioni!

Daydreamer, com’è finita l’ultima puntata? Il gran finale della storia d’amore tra Can e Sanem

Una giornata nostalgica per i fan di Daydreamer! Oggi, venerdì 28 maggio 2021, è andato in onda il gran finale della soap opera turca con protagonista Can Yaman. Un finale da sogno, per la gioia dei telespettatori! Dopo tanto ostacoli e incidenti di percorso, l’amore tra i due protagonisti Can e Sanem è trionfato. Negli scorsi mesi, abbiamo visto che il signor Can Divit, in seguito ad un incidente, ha perso la memoria, dimenticandosi completamente di Sanem e della loro storia. Man mano, però, l’uomo ha recuperato alcuni ricordi, flash sparsi, che l’hanno ricondotto a lei. E proprio grazie alla dolcezza della ragazza, Can si è innamorato di nuovo di Sanem… e stavolta per sempre! Nel corso di una festa con amici e parenti, Can chiede a Sanem di sposarlo…ricevendo come risposta un sonoro si! Tra la gioia e la commozione dei presenti, i due si giurano amore eterno!

“Il lieto fine?”, chiede Can alla sua Sanem, che risponde: “È solo l’inizio, abbiamo appena cominciato. E la puntata è proseguita con le immagini delle nozze! Can e Sanem, più belli che mai, si uniscono in matrimonio, con attorno tutte le persone più importanti.

Ma non è finita qui: gli anni passano, e i due danno alla luce tre gemelli, che vediamo giocare insieme nel giardino della loro casa. Un momento magico, che rappresenta il trionfo dell’amore di questa meravigliosa coppia, che ha fatto sognare per mesi e mesi i telespettatori. Ma niente paura: da lunedì partirà una nuova soap con protagonista sempre Can Yaman. Si tratta di Mr Wrong e accanto a lui ci sarà Ozge Gurel, che con lui ha recitato in Bitter Sweet: ricordate Nazli e Ferit? Ebbene, inizierà una nuova storia d’amore tutta da vivere! Appuntamento alle 14 e 45, su Canale 5!