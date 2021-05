Un amore a prima vista, lo ha appena confessato Elettra Lamborghini sul suo seguitissimo profilo Instagram: a cosa si riferisce?

Elettra Lamborghini non smette mai di stupire: la cantante che ha fatto ballare tutti sulle note della sua divertentissima “Pem Pem” rivela spesso anche il suo lato più dolce. Lo fa molte volte parlando dei suoi amatissimi animali, sopratutto i cavalli. Ricordiamo che qualche mese fa purtroppo è morto il suo cagnolino e, com’è comprensibile, per lei è stato un vero dolore.

I cavalli poi sono sempre stati una sua grande passione e purtroppo anche Lolita, la sua cavalla per ben 16 anni, si è spenta lo scorso anno. “Sei stata il più bel regalo che la vita mi potesse fare. Sei arrivata in un momento per me difficile, 16 anni fa, e mi hai letteralmente salvato la vita: sei stata la mia cura, la mia migliore amica, non so adesso come farò senza di te”, aveva scritto Elettra su Instagram. Il suo amore per l’equitazione però non è mai finito e proprio in queste ore la Lamborghini ha rivelato di voler prendere un dolcissimo puledro. Scopriamo nel dettaglio ogni cosa!

Elettra Lamborghini e il suo nuovo “amore”: cosa ha rivelato sui social

Amatissima dai suoi follower che sono sempre aggiornati su tutte le novità che la riguardano, Elettra si è mostrata su Instagram con un bellissimo puledrino. Un utente le ha chiesto se alla fine ha deciso di prenderlo e lei ha risposto: “E’ stato amore a prima vista, ma non voglio dire nulla”. Prima però ha rivelato un particolare: dipenderà dall’attuale proprietaria dell’animale perché purtroppo è cieco da un occhio.

Noi speriamo che la Lamborghini riesca a prendere con sé il bellissimo puledrino: siamo certi che lei lo accoglierà con tantissimo amore.