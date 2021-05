Tiffani Amber Thiessen oggi: cosa fa e com’è cambiata l’indimenticabile e bravissima attrice di Beverly Hills e Bayside School.

Chi non ricorda la bellissima Kelly Kapowski di Bayside School? O, meglio ancora, la cattivissima Valerie Malone nella storica serie tv Beverly Hills 90210? L’attrice Tiffani Amber Thiessen è rimasta nel cuore di tutti noi per la sua straordinaria bellezza, ma soprattutto per aver donato, con la sua magnifica interpretazione, uno dei personaggi più incisivi al celeberrimo telefilm degli anni Novanta. Nata a Long Beach, da bambina vinse il titolo di Miss America Junior nel 1987 e da lì la sua carriera di attrice spiccò il volo.

Nel 1994 approda a “Beverly Hills” per riempire il vuoto lasciato dal personaggio di Brenda, interpretato da Shannen Doherty. Per ben 4 stagioni le viene affidato il primo ruolo da vera cattiva in tutto il cast e tutti l’abbiamo amata sin da subito. Ma che fine ha fatto Tiffani dopo la conclusione del telefilm prodotto da Aaron Spelling? Ebbene, non pensate che abbia abbandonato la recitazione, tutt’altro! L’acerrima nemica di Kelly Taylor ha continuato a recitare ed ha condotto anche trasmissioni tv.

Sappiamo che ai tempi del famoso telefilm ambientato a Los Angeles, Tiffani era fidanzata col collega Brian Austin Green, interprete di David Silver, col quale tra l’altro anche nella finzione formarono per un periodo una delle coppie più belle del cast. Ma cos’è accaduto dopo la fine della loro storia? Come vive oggi l’attrice? Scopriamolo!

Tiffani Amber Thiessen, la sua vita oggi: chi è suo marito quanti figli ha

Oggi la nostra cara Valerie ha 47 anni e come anticipato lavora ancora come attrice. Si dedica inoltre ad una sua grande passione, la cucina, scrivendo anche dei libri sull’argomento e conducendo dei programmi sul tema (Dinner at Tiffani’s).

Per quanto riguarda la sua vita privata, nel 2005 ha sposato l’attore Brady Smith: i due hanno due figli, la femminuccia, Harper Renn, di 9 anni e il maschietto di 4 anni, Holt Fisher.

Ricordavate Tiffani Amber Thiessen? Quanto ci piacerebbe rivederla anche sui nostri schermi!