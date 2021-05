Fulvio Abbate: “Sono stato operato per un tumore alla mandibola”

Fulvio Abbate ricoverato: “Sono stato operato per un tumore alla mandibola”, il racconto dello scrittore sui social.

Fulvio Abbate è stato operato per un tumore alla mandibola. Ad annunciarlo è stato proprio lo scrittore, attraverso un video pubblicato sui suoi canali social due giorni fa. Prima attraverso Facebook, poi su Instagram, dove ha condiviso un video girato al Policlinico Gemelli, l’ospedale in cui è stato ricoverato per diversi giorni e in cui ha subito l’intervento. Con uno scatto condiviso sul suo canale Instagram ieri, l’ex concorrente del GF Vip ha fatto sapere ai followers di essere rientrato a casa. Nel video condiviso su Instagram, Fulvio Abbate dichiara di essere fragile, ma di stare bene.

Fulvio Abbate operato per un tumore alla mandibola: “Sto bene, sono molto fragile”

“Grazie a tutte e tutti per le belle parole che ho ricevuto qui in ospedale dove mi sono operato per un tumore alla mandibola, vi voglio bene, Fulvio”. Questa la didascalia al post condiviso dallo scrittore due giorni fa sui suoi social. Un post in cui allega un video mentre si trova ancora ricoverato in ospedale, dopo l’intervento: “Sto bene, sono molto fragile”, spiega Fulvio Abbate, che negli scorsi mesi ha partecipato alla quinta edizione del Grande Fratello Vip. Lo scrittore fa sapere a tutti che l’operazione è andata per il meglio, ma seguirà un periodo di riposo. Come raccontato da lui stesso, Fulvio Abbate si era già ammalato di tumore due anni fa, e anche nel 2019 aveva subito un intervento. In seguito, il post condiviso su Instagram:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fulvio Abbate (@fulvioabbate)

Tanti i messaggi di affetto per Fulvio, tra cui quello di Guenda Goria, anche lei nella casa del GF Vip 5: i due hanno legato molto durante l’esperienza nel reality show condotto da Alfonso Signorini. Non possiamo che unirci a tutti ed augurare a Fulvio Abbate una velocissima guarigione.