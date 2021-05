Sul suo canale social ufficiale, Georgina Rodriguez ha mostrato il terrazzo di casa sua: avete visto che spettacolo? Una meraviglia!

È una delle “wags” più amate di sempre, Georgina Rodriguez. Fedele compagna di Cristiano Ronaldo, attuale attaccante della Juventus, la splendida argentina vanta di un successo davvero clamoroso. Soprattutto sul suo canale Instagram. Dove, spesso e volentieri, si diletta a condividere degli scatti fotografici davvero incantevoli. Sempre solita ad intrattenere il suo pubblico social, pochissime ore fa, la splendida Rodriguez non ha affatto potuto fare a meno di mostrare il suo terrazzo di casa.

Leggi anche –> Cristiano Ronaldo, regalo di lusso per Georgina Rodriguez: il gesto vale oltre due milioni di euro

È una splendida giornata di sole a Torino. Ed è per questo motivo che Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez hanno deciso di approfittarsene per potersi allenare sul terrazzo della loro casa. Ma voi l’avete mai visto? Ebbene: ci ha pensato l’argentina a mostrarlo sui social. E, vi assicuriamo, è davvero pazzesco! Siete proprio curiosi di vedere molto più da vicino di che cosa stiamo parlando esattamente? Ci pensiamo immediatamente, state tranquilli!

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Georgina Rodriguez mostra il terrazzo di casa: l’avete visto? È spettacolare!

Una vera e proprio casa da sogno, c’è da ammetterlo. Dopo quella mostrata da Giulia De Lellis per la sua esperienza a Le Canarie al timone di Love Island, vi mostreremo il terrazzo della casa di Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo. Al momento, non ci è dato sapere com’è al suo interno. Anche se supponiamo sia davvero spettacolare. Fatto sta che il terrazzo mostrato fa chiaramente intendere che si tratta di una dimora davvero straordinaria.

Completamente in legno, il terrazzo di casa Rodriguez-Ronaldo è meraviglioso! A renderlo tale, vi assicuriamo, non è soltanto la vista, ma anche gli accessori che vi sono stati impiantati. A partire, quindi, dalle piscine, sia l’idromassaggio che quella “normale”. Fino ai lettini per prendere il sole. Insomma, vi assicuriamo: un vero e proprio spettacolo per i nostri occhi!

Vi assicuriamo: le immagini del terrazzo di casa Rodriguez-Ronaldo sono davvero spettacolari. E, soprattutto, ci fanno chiaramente intendere che la coppia vive in un vero e proprio paradiso.