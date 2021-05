Gigi D’Alessio ha fatto un annuncio pazzesco: ha lasciato tutti senza parole, nessuno se l’aspettava! Ecco di cosa si tratta.

Ieri sera, ospite di Venus Club, Anna Tatangelo parlava della storia d’amore vissuta con Gigi D’Alessio, complice nel corso della sua carriera e papà di suo figlio. In questo venerdì 29 maggio, poche ore fa, ha rotto il silenzio sui social anche il cantautore. Ha lanciato un annuncio davvero pazzesco che ha lasciato tutti senza parole! E’ proprio lui a dare la sorpresa ai suoi fan ma non solo: ha invitato tutti a restare ‘connessi’ perchè arriveranno altre novità! ‘Seguitemi nei prossimi giorni perchè le novità non sono finite” ha scritto. Ma quale annuncio ha fatto poco fa? Nessuno se l’aspettava!

Potrebbe interessarti anche Verissimo, Anna Tatangelo sulla fine della storia con Gigi D’Alessio: “Sono andata contro tutto e tutti“

Gigi D’Alessio lascia tutti senza parole: un annuncio che nessuno si aspettava

Gigi D’Alessio poche ore fa attraverso i suoi canali social ha lanciato un magnifico annuncio! Nessuno se l’aspettava. Sul suo profilo Facebook ha fatto sapere che il 18 giugno 2021 uscirà il secondo capitolo dell’album ‘Buongiorno’!

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Sarà disponibile dal 18 giugno in digitale ed in versione doppio CD: nel secondo disco, ci saranno nuove 12 canzoni, 4 inediti e tanti nuovi feat. Siete curiosi di scoprire quali? Il cantautore napoletano ha elencato tutte le prossime canzoni con le rispettive collaborazioni!

1. Assaje (Inedito)

2. Na canzona nova feat. Geolier

3. Tu si coccos’ e cchiu’ (Inedito)

4. ‘O posto d’Annarè feat. Lele Blade

5. Meza Bucia feat. CoCo

6. Puorteme ca mano (Inedito)

7. 30 Canzone feat. Bl4ir

8. Anna se sposa feat. Ivan Granatino

9. Sconfitta d’amore feat. Hal Quartièr

10. Guagliune feat. Enzo Dong, Ivan Granatino, Lele Blade, Samurai Jay

11. Addo ‘stive annascuse (Inedito)

12. Cient’anne feat. Mario Merola

Inoltre, Gigi D’Alessio scrive è già disponibile l’opzione ‘pre-order’ con due edizioni speciali, una con foto autografata e l’altra con spartito autografato di ‘Assaje’.