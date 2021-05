L’Isola dei Famosi, accadrà nella puntata di Lunedì 31 Maggio: l’annuncio è appena arrivato, colpo di scena a pochi giorni dalla finale.

Siamo quasi giunti alle ultime battute de L’isola dei Famosi. Iniziata verso la fine del Marzo scorso, la quindicesima edizione dell’adventure reality di Canale 5 ha saputo dimostrarsi, ancora una volta, una vera e propria certezza per l’azienda di Cologno Monzese. In onda per circa dieci settimane, o poco più, e per ben due volte alla settimane, il reality ha tenuto incollati milioni e milioni di telespettatori puntata dopo puntata. Purtroppo, Lunedì 7 Giugno andrà in onda la finale, è vero. Eppure, questa sarà un’edizione che rimarrà senza alcun dubbio nella storia.

Chi saranno gli altri finalisti di questa quindicesima edizione? Al momento, all’ultima puntata sono arrivati di diritto Ignazio Moser ed Andrea Cerioli. Per gli altri, ci toccherà aspettare almeno la puntata di Lunedì 31 Maggio. A proposito della prossima puntata, sapete che tra pochissimi giorni accadrà qualcosa di speciale? È stato appena annunciato sui social: ecco di che cosa parliamo!

L’Isola dei Famosi, accadrà Lunedì 31 Maggio: colpo di scena

Stando a quanto si apprende, quindi, sembrerebbe che la puntata de L’Isola dei Famosi di Lunedì 31 Maggio sarà davvero indimenticabile. Perché? La risposta è davvero semplicissima: giunti quasi a finitura della quindicesima edizione, non soltanto scopriremo chi saranno gli altri nomi ad aggiudicarsi la grandissima finale, ma sapremo anche chi, tra Matteo Diamante ed Isolde Kostner, verrà definitivamente eliminato dal gioco.

Le sorprese, però, non sono affatto terminate qui. Proprio nel corso della diretta di Lunedì 31 Maggio, assisteremo all’ingresso in studio di una delle vere e proprie protagoniste di questa quindicesima edizione. Di chi parliamo? Semplice, di lei: Emanuela Tittocchia! Giunta in Honduras con il gruppo degli arrivisti, l’attrice si è facilmente contraddistinta per il suo spirito battagliero e d’avventura. Peccato non essere arrivata in finale, è vero. Eppure, la bella Tittocchia ha lasciato ugualmente un segno sull’isola.

Terminata la quarantena, quindi, quindi, Emanuela Tittocchia farà il suo ritorno nello studio televisivo de L’isola dei Famosi proprio Lunedì 31 Maggio. Noi non vediamo l’ora di ammirarla in tutta la sua bellezza. Voi?