Lucifer 5, l’annuncio è appena arrivato: accadrà proprio oggi, finalmente è arrivata la notizia tanto atteso, scopriamo tutti i dettagli.

È il momento che tanto aspettavamo. E, finalmente, è arrivato. Ore particolarmente “bollenti” per tutti i telespettatori e gli affezionati abbonati di Netflix, ma soprattutto per i fan accaniti di Lucifer. A distanza di diverso tempo dalla messa in onda della quarta stagione, l’aitante ed affascinante “diavolo” è pronto a ritornare sul piccolo schermo della vostra abitazione. Avete letto proprio bene, si! Proprio oggi, Venerdì 28 Maggio, sono usciti i nuovi episodi della quinta stagione di Lucifer.

Una notizia davvero tanto attesa, avete pienamente ragione. Che, però, lascia un po’ di amaro in bocca. Da oggi, quindi, potete visionare i nuovi episodi, ma purtroppo saranno gli ultimi. La quinta stagione di Lucifer, infatti, sarà l’ultima della serie televisiva. E, quindi, quella conclusiva. Cosa dobbiamo aspettarci, però?

Lucifer 5, l’annuncio è appena arrivato: finalmente!

Si preannuncia un weekend particolarmente indimenticabile, ne siamo certi! Perché? Beh, la risposta è davvero semplice: dopo mesi di totale assenza, proprio oggi, Venerdì 28 Maggio, sono usciti i nuovi episodi di Lucifer. L’annuncio è appena arrivato ed è stato dall’account Instagram ufficiale di Netflix. E, vi assicuriamo, in un vero e proprio batter baleno, ha fatto il giro del web. Milioni e milioni di telespettatori dell’affascinante “diavolo” non vedono l’ora di poter assistere ai clamorosi colpi di scena che soltanto una serie televisiva come Lucifer è solita regalare.

“Pronti a peccare, ancora una volta. La seconda parte della stagione 5 di Lucifer è ora disponibile”, si legge a corredo di questo incredibile annuncio a sorpresa. Che, in un vero e proprio batter baleno, ha fatto esplodere di gioia tutti i suoi sostenitori.

Badate bene, però: le sorprese non sono affatto finite qui. In attesa di poter assistere ai nuovi episodi anche di Elite, Netflix prevede l’uscita di altre serie televisive davvero fenomenali. Di quali parliamo esattamente? La risposta è piuttosto semplice: Rebel e Panic. Non avete ancora attivato il vostro abbonamento a Netflix? Cosa aspettate? Correte a farlo! Si prospettano delle serate piuttosto interessanti! Siete d’accordo?