Sono trascorsi 12 anni da quando si presentava al provino di quel famosissimo talent: lo riconoscete? Con gli anni la trasformazione è evidente agli occhi di tutti!

Sono trascorsi già 12 anni! Marco Mengoni nel lontano 2009 saliva sul palco di X Factor e conquistava tutti con la sua immensa voce. Il celebre cantante italiano, classe ’88, nato a Ronciglione, ha raggiunto il successo vincendo la terza edizione del famosissimo talent show. Venne scelto da Morgan come concorrente di X Factor nella categoria 16/24 anni: il 2 dicembre era lui il primo classificato in finale. Da lì la sua carriera è stata in salita: i suoi successi sono noti e cantati ancora oggi. E’ stato inoltre il primo artista italiano finalista come Worldwide Act agli MTV Europe Music Awards nel 2013. Voi ricordate il celebre cantante al suo primo provino per X Factor? Vi spolveriamo la memoria…

Potrebbe interessarti anche Marco Mengoni, sapete che lavoro faceva prima del successo? Il retroscena che non tutti conoscono

Sono trascorsi 12 anni da quel provino per il famosissimo talent: lo riconoscete?

Marco Mengoni 12 anni fa si presentava ad X Factor. Un giovanissimo 20enne si presentava al talent show più famoso d’Italia e pochi mesi dopo esultava per la sua vittoria! Marco era davvero piccolissimo: la trasformazione tra ieri e oggi è notevole! Abbiamo trovato il video dei suoi provini:

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

La sua voce conquistò subito Morgan e gli altri giudici di quella edizione. Con tre sì si aggiudicò un posto tra i concorrenti del talent! “Ha una bellezza nel timbro” commentò Morgan che lo scelse nella sua squadra. La trasformazione con il passare degli anni è evidente agli occhi di tutti! Mengoni con gli anni ha conquistato tutti ed oggi è uno dei cantautori italiani più apprezzati. Ecco una sua fotografia di oggi, pubblicata sul suo canale Instagram: