Stefania Orlando, indiscrezione bomba: dopo il GF Vip un altro amatissimo programma, ecco dove potremmo rivederla in tv.

Stefania Orlando è stata una delle concorrenti più amate della quinta edizione del GF Vip. Non a caso, si è classificata terza, alle spalle di Pierpaolo Pretelli e del vincitore Tommaso Zorzi. Un’amicizia, quella tra quest’ultimo e Stefania, che ha fatto innamorare i telespettatori del reality show, che ancora oggi seguono i mitici “Zorzando”. E proprio per i fan della splendida conduttrice è appena arrivata una notizia super interessante. Al momento si tratta di una semplice indiscrezione, riportata da TV Blog, ma i fan non vedono l’ora che arrivi la conferma. Ecco di cosa si tratta.

Stefania Orlando, indiscrezione bomba: dopo il GF Vip potrebbe arrivare Tale e Quale Show

Dopo la magica esperienza nella casa più spiata della tv, Stefania Orlando potrebbe approdare in un altro amatissimo programma. Di cosa parliamo? Di Tale e Quale Show, la seguitissima trasmissione di Rai Uno dedicata alle imitazioni, condotta da Carlo Conti. Secondo quanto riportato da Tv Blog, il conduttore vorrebbe proprio la terza classificata al GF Vip 5 tra i concorrenti della prossima edizione dello show. Un’avventura che calzerebbe a pennello per la Orlando, che oltre ad essere una bravissima conduttrice è anche cantante.

Specifichiamo che si tratta, al momento, di una indiscrezione e che non esiste alcuna ufficialità, ma i fan della conduttrice sarebbero super felici di rivederla in tv. Dopo l’esperienza al GF Vip 5, sono tanti i concorrenti che hanno avuto opportunità di lavoro super interessanti, a partire dal vincitore Tommaso Zorzi, che pochi giorno dopo la fine del GF è diventato opinionista all’Isola dei famosi. Conduce, inoltre, il Punto Z, su Mediaset Play. Grande successo anche per Giulia Salemi, che ha condotto un programma tutto suo su Mediaset Play, Salotto Salemi.

E voi, sareste felici di vedere Stefania Orlando alle prese con le imitazioni di famosi cantanti? A noi piacerebbe tantissimo!