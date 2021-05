La talentuosa Taylor Momsen è stata una vera bambina prodigio: ricordate in quale celebre film ha recitato prima di diventare la “Jenny” di “Gossip Girl”?

Capelli biondi, occhi azzurri e lineamenti angelici: Taylor Momsen è un’attrice di grande bellezza e di indiscusso talento. Ha raggiunto la fama nel ruolo di “Jenny” in “Gossip Girl”, dando prova di avere una naturale predisposizione alla recitazione nonostante la sua giovane età. In effetti, l’interprete è stata una sorta di bambina prodigio, poiché ha iniziato a recitare fin da piccolissima. Per molti, resterà sempre nell’immaginario collettivo come la dolcissima bimba protagonista de “Il Grinch”. Ma ricordate a quale altro celebre film ha partecipato Taylor Momsen da piccola? Ci pensiamo noi a rinfrescarvi la memoria, seguiteci nelle prossime righe per scoprire tutti i dettagli!

Taylor Momsen, ricordate in quale amatissimo film ha recitato?

Classe 1993, Taylor Momsen ha fatto il suo debutto nel mondo dello spettacolo prendendo parte ad uno spot pubblicitario. Alle soglie del duemila ottiene la parte di Cindy Lou ne “Il Grinch” che ne consacra il talento e la capacità scenica. Da quel momento la sua carriera decolla inarrestabile fino a “Gossip Girl”.

Non solo attrice, Taylor Momsen è anche una talentuosa cantante e ha una band chiamata “The Pretty Reckless”. Oltre un milione e mezzo di fan la seguono assiduamente su Instagram, dimostrando quanto amata sia l’artista. Forse non tutti lo ricordano, ma Taylor Momsen, da giovanissima, ha presto parte ad un’altra celebre pellicola. Quale? Stiamo parlando di “Spy Kids 2”, sequel del fortunatissimo “Spy Kids” con Antonio Banderas. L’attrice ricopriva il ruolo di Alexandra, figlia del Presidente. E voi, ricordavate la splendida artista in “Spy Kids 2”?

Oggi Taylor Momsen ha abbandonato il look acqua e sapone per preferire uno stile più deciso: non trovate che sia sempre una vera bellezza? Un talento strepitoso!