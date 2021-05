Tom Ellis: età, altezza, moglie e dove l’abbiamo visto prima di Lucifer

L’attore di “Lucifer” si chiama Tom Ellis, sapete tutto di lui? Noi vi diciamo l’età, l’altezza, chi è la moglie e altre curiosità

Tom Ellis è un attore divenuto noto grazie alla serie televisiva Lucifer. Grazie al suo fascino è amatissimo dalle donne e la serie tv ha riscosso un grandissimo successo anche grazie alla sua interpretazione. Per chi non lo conoscesse, di seguito vi sveliamo tutte le curiosità sull’attore.

Tom Ellis: tutto su di lui

Ellis è nato a Cardiff, in Galles, il 17 novembre 1978. È figlio di Marilyn Jean e Christopher John Ellis ed ha frequentato la High Storrs School, a Sheffield. Da adolescente ha imparato a suonare anche il corno francese nella “City of Sheffield Youth Orchestra”. È divenuto famoso per aver interpretato il personaggio principale nella serie televisiva Lucifer, basata sull’omonimo fumetto della casa editrice Vertigo / DC Comics. Lui non sapeva nemmeno dell’esistenza del fumetto. Prima di Lucifer, però, è stato protagonista nella serie tv Merlin nel ruolo di Re Cenred. Dal 2009 al 2015 ha interpretato il ruolo di Gary Preston nella sit-com britannica della BBC Miranda; mentre nel 2014 ha interpretato il ruolo del medico William P. Rush, protagonista della serie televisiva Rush. Queste ovviamente sono le interpretazioni che hanno avuto più successo, ma la sua carriera è lunghissima e vanta importanti collaborazioni.

Riguardo alla sua vita privata, nel 2005, la ex fidanzata Estelle Morgan, ha partorito la sua primogenita, Nora Ellis. L’attore è stato in seguito sposato, dal 2006 al 2014, con l’attrice Tamzin Outhwaite, da cui ha avuto tre figlie: Florence Elsie Ellis, Marnie Mae Ellis e Giulia Ellis. Nel 2013 la coppia ha poi annunciato la separazione. Il 1º giugno 2019 si è sposato nuovamente con Meaghan Oppenheimer. I due hanno iniziato a frequentarsi nel 2016. La moglie ha 35 anni ed è una sceneggiatrice statunitense di film e serie tv.

Ellis vive tra Los Angeles e Vancouver a causa delle riprese di Lucifer. Oltre ad essere un bravissimo attore, Ellis è anche un gran bell’uomo. Le donne sono pazze di lui e una delle sue caratteristiche principali è sicuramente l’altezza. L’attore gallese è infatti alto un metro e novantuno centimetri.