Tom Ellis è l’affascinante ed aitante protagonista di Lucifer, ma voi avete mai visto il suo profilo Instagram e le sue foto più belle?

Avete impegni per questa sera? A partire da oggi, Venerdì 28 Maggio, sono stati resi disponibili i nuovi episodi della quinta stagione di Lucifer. Avete letto proprio bene, si! Il bello ed affascinante Tom Ellis è ritornato sul piccolo schermo per l’ultima parte di questa favolosa serie televisiva. Cosa ci riserveranno questi nuovi episodi? Non lo sappiamo! Una cosa è certa, però: non vediamo l’ora di vederli!

Leggi anche –> Lucifer 5, quando escono i nuovi episodi? C’è la data, magnifico annuncio

In attesa di poter vedere cosa succederà e, soprattutto, come terminerà questa quinta stagione di Lucifer, siete curiosi di scoprire qualche cosa in più sul suo protagonista Tom Ellis? Diciamoci la verità: l’attore decanta di un fascino davvero irresistibile, ma avete mai visto il suo profilo Instagram? Vi invitiamo a farlo, perché le fotografie condivise sono davvero spettacolari. Di che cosa parliamo esattamente? Ebbene: scopriamolo!

Tom Ellis di Lucifer, avete visto il suo profilo Instagram? Foto da brividi!

In attesa di poterlo vedere, per l’ultima volta, nei panni di Lucifer, siete curiosi di dare un’occhiata al suo profilo Instagram? Ebbene: su di esso, vi assicuriamo, Tom Ellis è davvero attivissimo. Ed oltre ad essere amatissimo, non perde mai occasione di poter condividere degli incantevoli scatti fotografici. Che sia da solo o in compagnia della sua dolce metà, l’attore sa sempre come catturare l’attenzione su di sé.

Volete dare anche voi uno sguardo molto più da vicino? Ci pensiamo noi! Ovviamente, non abbiamo potuto riportarvi qui tutte le sue foto, sia chiaro. Vi riproponiamo, però, quelle che per noi sono le più belle!

Partiamo subito col botto: Tom Ellis da piccolo. In occasione dei suoi 4 milioni di followers, l’attore ha voluto festeggiare con questa foto da bambino. Che dire? A quanto pare, il fascino è una dote che ha avuto sin da piccolo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tom Ellis (@officialtomellis)

E se da piccolo era bellissimo, da grande lo è ancora di più. E questa foto ce ne da la conferma. Elegante, serio ed affascinante, Tom Ellis con questa foto ha fatto boom di likes. E, diciamoci la verità, non fatichiamo affatto a capirne il motivo!

Chi è? Senza alcun dubbio, è la donna più invidiata di questo momento. Lei è Meaghan Oppenheimeir, sua moglie dal 2019. Sul profilo Instagram di Tom Ellis, ce ne sono diverse di foto di questo genere. E tutte sottolineano la bellezza della donna, ma anche il forte amore che li lega.