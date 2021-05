Anna Tatangelo, ospite ieri sera di Venus Club, ha raccontato la sua carriera, dagli inizi ad oggi e il rapporto con Gigi D’Alessio.

Una carriera iniziata quando era solo un’adolescente, ma la determinazione e il talento hanno permesso ad Anna Tatangelo di diventare ciò che è, una donna realizzata sia a livello professionale che personale. Bellissima e di una maturità impressionante, Anna è una delle cantanti più apprezzate in Italia. Oggi, 28 maggio, è il giorno d’uscita del suo nuovo album, “Anna Zero”, che segna appunto una rinascita.

Ieri sera, giovedì 27 maggio, è stata ospite di Lorella Boccia a Venus Club su Italia 1. Mara Maionchi, nel cast fisso del programma insieme a Iva Zanicchi, ha espresso il suo apprezzamento per l’artista trentaquattrenne ammettendo che sia stata forse un po’ sottovalutata. Originaria di Sora, Anna Tatangelo si è raccontata ai microfoni di Venus Club ripercorrendo la sua carriera anche attraverso il ricordo dei sacrifici fatti dai genitori per sostenerla.

Anna Tatangelo, l’ha raccontato solo ora: il retroscena su Sanremo

Anna ha partecipato al Festival di Sanremo ben otto volte: la prima volta, nel 2002, vinse Sanremo Giovani con la canzone doppiamente fragili. Raccontando il suo percorso a Venus Club, l’artista ha rivelato che dopo la prima partecipazione alla celebre kermesse, fu accolta da parenti e amici con grande entusiasmo. Perfino il sindaco della sua città la ricevette con tutti gli onori al ritorno a casa.

L’anno successivo invece, a quanto pare non fu così. Lo ha raccontato Anna con la sua ironia rivelando: “Nessuno mi ha ca***o nessuno, nemmeno i parenti. Una sensazione di m***a, ma che mi ha fatto crescere tanto”.

Sull’ex compagno Gigi D’Alessio, padre di suo figlio, Anna ha speso bellissime parole: “Gigi è stato importante per me perché grazie a lui sono diventata mamma. Poi c’è il fatto di aver condiviso con lui un grande successo e aver cantato canzoni scritte da lui che mi hanno accompagnato nel mio percorso. Ha creduto in me e abbiamo condiviso palcoscenici molto importanti. La musica ha fatto davvero da collante”.