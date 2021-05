Accadrà nella puntata di Verissimo di Sabato 29 Maggio: l’annuncio a sorpresa è stato appena dato sui social, cosa dobbiamo aspettarci?

Mancano pochissime ore e finalmente assisteremo ad una nuova puntata di Verissimo. Proprio domani, Sabato 29 Maggio, Silvia Toffanin sarà al timone di un nuovo ed imperdibile appuntamento del suo programma. E, quando vi diciamo “imperdibile”, credeteci! Perché? Beh, la risposta è piuttosto semplice: stando a quanto si apprende dal canale Instagram ufficiale del programma, sembrerebbe che, nel corso della puntata, assisteremo a davvero di tutto. Non soltanto, a quanto pare, rivivremo le emozioni di alcune vecchie interviste, ma assisteremo anche a qualcosa di completamente nuovo.

Non sappiamo cosa accadrà esattamente, sia chiaro! Fatto sta che, stando a quanto si apprende da uno degli ultimi annunci su Instagram, sembrerebbe che alcuni dei protagonisti della puntata di Verissimo di domani, Sabato 29 Maggio, ci regaleranno dei momenti davvero unici. A che cosa facciamo esattamente riferimento? Scopriamolo insieme!

Verissimo del 29 Maggio: appuntamento imperdibile, accadrà proprio domani

Una cosa è certa: la puntata di Verissimo di domani, Sabato 29 Maggio, sarà davvero imperdibile. Non soltanto perché, come dicevamo precedentemente, assisteremo e rivivremo delle “vecchie” emozioni, ma anche perché accadrà qualcosa di nuovo, di inedito. Come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, quindi, riascolteremo le parole di Belen Rodriguez in merito alla sua seconda gravidanza. E, a distanza di qualche ora dalla fine di Daydreamer, rivivremo l’intervista di Demet. Ma non è affatto finita qui.

Stando a quanto si apprende da Instagram, sembrerebbe che, nella puntata di Verissimo del 29 Maggio, ci saranno anche le veline di Striscia la Notizia. Avete letto proprio bene: Shaila e Mikaela saranno ospiti di Silvia Toffanin. E, a quanto pare, daranno al pubblico italiano un annuncio importantissimo. Di che cosa stiamo parlando esattamente? Al momento, non possiamo darvi alcuna risposta certa. Fatto sta che, senza alcun dubbio, le loro parole sono davvero imperdibili.

Ricordiamo che, proprio recentemente, Shaila e Mikaela hanno battuto un grandissimo record. E che, già da qualche giorno, sono le veline più longeve di sempre. Ma cosa avranno da dire al loro pubblico? Staremo a vedere!