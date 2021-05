E’ attesa una nuova puntata di Verissimo domani, sabato 29 maggio. Ci sarà una magnifica sorpresa per i telespettatori di Canale 5! Ecco le anticipazioni.

Sabato 29 maggio è attesa una nuova super puntata di Verissimo. I telespettatori di Canale 5, fan di Silvia Toffanin, sono tanto curiosi di conoscere le anticipazioni dello show che gli aspetta. A partire dalle ore 16 andrà in onda sul quinto canale Silvia Toffanin con il suo talk show che a partire da domani sarà ‘diverso’ dal solito: parte Verissimo – Le storie. Il pubblico Mediaset troverà intrattenimento con le più belle interviste realizzate in questa stagione da Silvia Toffanin: non solo! Ci saranno anche tanti contributi inediti e delle sorprese! Quali interviste vedremo domani? La sorpresa sarà incredibile!

Potrebbe interessarti anche Verissimo, Silvia Toffanin risponde alle accuse di Lea T: ‘Le parole censura e discriminazione non ci appartengono’

Verissimo, anticipazioni sabato 29 maggio: magnifica sorpresa per i telespettatori

A partire da domani, sabato 29 maggio, parte Verissimo – Le storie. I telespettatori di Canale 5 nel primo pomeriggio rivivranno le più belle dichiarazioni rilasciate dai protagonisti di questa stagione del talk show. Tra le interviste inedite che andranno in onda domani ci saranno quelle a Shaila Gatta e Mikaela Neaze: parliamo delle due splendide veline di Striscia La Notizia, pronte a raccontarsi!

Verissimo domani darà spazio alla riproposizione del racconto di vita della coppia formata da Barbara Palombelli e Francesco Rutelli. Ed ancora, ci saranno Iva Zanicchi e Orietta Berti in onda su Canale 5. I fan di Verissimo assisteranno nuovamente all’intervista a Belen Rodriguez! A grande sorpresa, ci sarà anche l’ospitata di Demet Ozdemir, la protagonista della serie tv di Canale 5, DayDreamer.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Per finire, Verissimo domani 29 maggio regalerà un’ampia pagina dello show a Carla Fracci. L’etoile della Scala è passata a miglior vita ieri, giovedì 28 maggio, e Silvia Toffanin ha deciso di renderle omaggio. Andrà in onda domani l’intervista a Carla Fracci rilasciata lo scorso gennaio.

Le anticipazioni le rende pubbliche il portale online del programma.