Aka7even prende una drastica e clamorosa decisione: il gesto social non è assolutamente passato inosservato, avete visto cosa ha fatto?

È stato uno dei cantanti di questa ventesima edizione di Amici, Aka7even. Entrato a far parte della scuola di Amici con il suo inedito “Yellow”, il cantante campano è riuscito a conquistare tutti in un vero e proprio batter baleno. A partire da questo singolo fino all’ultimo “Loca”, il buon Marzano è fatto scatenare e ballare milioni e milioni di telespettatori.

È da quando è terminato il suo percorso nella scuola di Amici che Aka7even non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa con il suo pubblico social. Spesso e volentieri, protagonista di splendidi annunci a sorpresa, Luca Marzano è solito intrattenere i suoi sostenitori. Sono proprio loro, però, che non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio davvero clamoroso. Di che cosa parliamo? Vi diciamo tutto nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, si tratta di una drastica decisione!

Aka7even prende una drastica decisione: avete notato anche voi?

Oltre che per la sua immensa bravura e smisurato talento, Aka7even ha saputo tenere i telespettatori incollati al piccolo schermo anche per la sua storia d’amore con Martina Miliddi. Conosciutisi nella scuola di Amici, i due giovanissimi piccioncini si sono legati ed, in seguito, innamorati. Purtroppo, il loro fidanzamento non è andato affatto a buon fine. Ancora prima che il talent finisse, infatti, i due ragazzi si erano detti “addio”.

In queste ultime ore, però, Aka7even sta facendo molto “chiacchierare” per una decisione presa inaspettatamente. Di che cosa parliamo esattamente? Stiamo parlando proprio di Raffaele Renda! Sembrerebbe proprio che il cantante campano abbia deciso di togliere il suo “segui” social al cantante, nonché suo “rivale” in amore. Un gesto davvero “clamoroso”, c’è da ammetterlo. E che, com’è giusto che sia, non è assolutamente passato inosservato. Sarà una reazione all’inizio delle frequentazione tra Raffaele e Martina? Non lo sappiamo!

Aka7even, quindi, non segue più Raffaele Renda. A differenza, invece, di quest’ultima. Che, almeno fino a questo momento, sembrerebbe avere ancora il suo follow.

I due, secondo voi, riusciranno mai a chiarire?