Alba Parietti ha mostrato una parte della sua favolosa casa, ma voi l’avete mai vista? Guardandola con attenzione, spunta un dettaglio!

Dopo la fantastica casa di Anna Tatangelo e di Giulia De Lellis nel mentre che è impegnata con Love Island a Le Canarie, siete curiosi di conoscere quella di Alba Parietti? Tranquilli, ci pensiamo noi a mostrarvela! Anzi, per dirla meglio, è stata proprio la diretta interessata a mostrarla ai suoi sostenitori. Proprio pochissime ore fa, attraverso un video condiviso sulla sua pagina Instagram, la splendida conduttrice televisiva non ha affatto potuto fare a meno di mostrarsi in tutta la sua bellezza al naturale. Completamente senza trucco e con indosso un costume da bagno, la bella Parietti ha fatto incantare milioni e milioni di sostenitori.

Oltre a restare estasiati per la sua immensa bellezza, i suoi followers non hanno affatto perso occasione di poter dare una piccola sbirciatina ad una parte della casa di Alba Parietti. In effetti, per riprendersi in tutto il suo fascino, la conduttrice si mostra proprio in bagno! Ecco, ma voi l’avete mai visto? E, soprattutto, avete mai notato un particolare dettaglio? Diamoci uno sguardo molto più da vicino!

Alba Parietti, la sua casa è meravigliosa: spunta un dettaglio “clamoroso”

Sul suo canale social ufficiale, Alba Parietti è sempre attivissima. E, soprattutto, dedita a condividere ogni cosa con il suo pubblico social. Lo ha fatto anche pochissime ore fa. Quando, completamente senza trucco e bella più che mai, la conduttrice ha mostrato una parte della sua casa.

Si è mostrata in bagno, Alba Parietti pochissime ore fa. Eppure, oltre a notare la sua immensa bellezza tutta al naturale, i nostri occhi sono caduti su un particolare “dettaglio” della stanza. Di che cosa stiamo parlando esattamente? Siete proprio curiosi di saperlo? Guardate un po’ qui!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti)

Non si può fare a meno di notare, diteci la verità! Avete visto che leggermente più in alto della maestosa vasca da bagno, vi è una televisione? Impossibile non notarla, avete ragione!

Una casa meravigliosa per una donna straordinaria, siete d’accordo con noi?