Amanda Lear ritrova l’amore: la cantante ha condiviso su Instagram uno scatto col nuovo giovanissimo fidanzato, scopriamo chi è!

Amanda Lear è sempre stata iconica: anche adesso, a 82 anni, l’amatissima attrice e cantante riesce a stupire e incuriosire. Oltre alla sua carriera artistica, ciò che l’ha sempre resa un mito è il suo carattere allegro e spensierato, un vero inno alla vita! Non solo musica e recitazione nella sua vita, ma anche moda e pittura. Un fascino intramontabile che conquistò anche Salvador Dalí che la scelse come musa ispiratrice.

Ironica e intelligente, Amanda ha sempre vissuto con molta libertà arrivando spesso a stupire: al suo fianco ha avuto più di una volta uomini davvero molto giovani anche se ultimamente sembrava aver chiuso per sempre questo capitolo. Lo aveva dichiarato a Domenica In nel 2018 dicendo: “La boutique è chiusa, il prossimo uomo a vedermi nuda sarà il medico legale”. E invece, pare proprio di no. In queste ore la Lear ha pubblicato uno scatto su Instagram col nuovo fidanzato, anche lui molto giovane. Scopriamo di chi si tratta.

Amanda Lear, chi è il suo nuovo fidanzato: l’immagine imperdibile

Sul popolare social network, Amanda ha pubblicato un post in cui la si vede a Parigi insieme ad un giovane e bellissimo uomo. Biondo, occhi azzurri e lineamenti mozzafiato, il ragazzo sembra davvero molto in sintonia con la cantante.

Non si conosce la sua identità dal momento che la foto non contiene alcun tag, ma si vede chiaramente che è molto giovane. L’immagine della coppia ha riscosso tantissimi like e i commenti si sono scatenati.

Che dire, tantissimi auguri alla nuova coppia!