Grande emozione ieri a Pomeriggio Cinque al momento dei saluti prima della pausa estiva: Barbara D’Urso si commuove in diretta.

Come ogni giorno dal lunedì al venerdì, Pomeriggio Cinque è andato in onda anche ieri 28 maggio: stavolta però si è trattato dell’ultimo appuntamento col celebre programma pomeridiano prima delle vacanze estive. Come sempre, anche questa puntata è stata ricca di contenuti interessanti, divertenti ed emozionanti.

Leggi anche—->>>Barbara D’Urso, il video di tanti anni fa: “Io, la Carrà e le te**e”

Cronaca, gossip, attualità sono stati gli ingredienti di questa 14esima edizione: uno dei temi affrontati ieri è stata la chirurgia plastica e per parlarne è intervenuto il professor Lorenzetti, volto ormai familiare del talk. Tantissimi altri ospiti hanno popolato il salotto che da anni è il regno incontrastato della bravissima Barbara D’Urso. Fabiana Britto, Giovanni Ciacci, Michele Cucuzza, in collegamento anche Gianni Morandi che si trova ancora convalescente per l’ustione alla mano di qualche mese fa.

Segui anche la nostra pagina Instagram—>>clicca qui

Barbara D’Urso si commuove a Pomeriggio Cinque: la conduttrice non si trattiene

Tra i tantissimi programmi condotti dalla D’Urso, sicuramente Pomeriggio Cinque ha un posto speciale nel suo cuore. E’ una trasmissione che da anni riscuote un successo enorme, merito della professionalità della conduttrice e degli autori che hanno saputo interpretare le tendenze della società in questi anni e affrontare qualsiasi tipo di argomento con discrezione e serietà.

Come dicevamo quindi, anche questa stagione è giunta al termine e Pomeriggio Cinque riaprirà i battenti a settembre. La conduttrice, affezionatissima alla trasmissione, non ha potuto fare a meno di emozionarsi in diretta: “Mi commuovo sempre come una deficiente”, ha detto.

In attesa di rivedere Barbara a settembre, continuate a seguirla sul suo fantastico profilo Instagram per restare sempre aggiornati.