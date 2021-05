Subito dopo la tragica notizia, Dayane Mello ha ricevuto un gesto davvero commovente: “Non sei sola”, di cosa si tratta

Dayane Mello è stata una delle protagoniste della quinta edizione del GF VIP. La modella brasiliana si è classificata al quarto posto, sfiorando per un soffio la vittoria. Per una fetta di telespettatori, però, è stata la vincitrice morale dell’edizione. La sua esperienza nella casa più spiata d’Italia è stata segnata dalla tragica notizia della scomparsa del fratello. Lucas è morto nel suo paese in seguito ad un incidente stradale. La Mello ha deciso di restare nella casa per essere sommersa dall’affetto dei coinquilini. La modella non sarebbe potuta tornare a riabbracciare i suoi familiari in Brasile a causa della pandemia di Covid-19.

Dayane Mello, dopo la tragica notizia il gesto commovente

Dopo la scomparsa improvvisa e scioccante del fratello Lucas, la vita di Dayane Mello viene sconvolta da un’altra notizia tristissima. La modella brasiliana ha annunciato la scomparsa della mamma: “Oggi ho sofferto un’altra perdita, ma so che per mia madre è stato un riposo, perché stava soffrendo in un letto d’ospedale”.

Qualche giorno fa, la modella aveva annunciato che la mamma aveva scoperto di avere il cancro e aveva aggiunto: “Voglio aiutarla“. Prima di morire pare che le due donne si siano sentite in videochiamate. Dayane ha confessato di aver perdonato la mamma prima che ella chiudesse gli occhi.

Dopo la tragica notizia, però, è arrivato un gesto abbastanza commovente per la Mello. La modella brasiliana e finalista del GF VIP 5 ha pubblicato una stories su Instagram in cui inquadra un mazzo di fiori e un bigliettino indirizzato dai suoi fan in cui c’è scritto: “Non sei sola, ti abbracciamo stretti da ogni angolo. Con noi sentiti libera di esprimere i tuoi dolori perchè saremo sempre qui a stringerti la mano e ad aiutarti a rialzarti. Ti amiamo tantissimo“.