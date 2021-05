Giulia Stabile, brutto episodio a poche settimane di distanza dalla sua vittoria ad Amici: la reazione della ballerina è davvero da brividi.

È stata la prima ballerina donna a vincere Amici, Giulia Stabile. Piccola piccola, ma con un talento davvero inesauribile, la giovanissima romana ha incantato tutti i milioni di telespettatori. Riuscendo, quindi, ad aggiudicarsi il titolo di vincitrice di questa ventesima edizione. Sono trascorse pochissime settimane da questo fantastico evento, eppure la simpaticissima Giulia continua a catturare l’attenzione su di sé. Lo ha fatto recentemente sul suo canale social ufficiale.

È da quando è terminato il suo percorso ad Amici che Giulia Stabile non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa con il suo adoratissimo pubblico social. E lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, attraverso un’Instagram Stories caricata sul suo canale social ufficiale, la ballerina romana li ha resi partecipi di uno spiacevole episodio di cui, ancora una volta, è stata protagonista. Scopriamo cos’è esattamente accaduto!

Giulia Stabile, brutto episodio: la sua risposta è epica

La storia di Giulia Stabile ancora prima di entrare a fare parte della scuola di Amici è nota a tutti. In diverse occasioni, infatti, la ballerina romana ha raccontato di essere stata vittima di bullismo quando era solo una ragazzina. Un episodio davvero spiacevole, da come si può chiaramente comprendere. E che, com’è giusto che sia, ha fortemente condizionato e colpito la diretta interessata.

Cosa sarà successo, però, una volta uscita dalla scuola di Amici? Ecco. Sembrerebbe che la situazione non sia affatto cambiata. Ne abbiamo avuto prova diversi giorni fa. Quando, appena terminato il suo percorso, la ballerina romana è stata la destinataria di un commento social per nulla carino nei suoi confronti. E ne abbiamo avuto la conferma anche pochissime ore fa. E le parole di Giulia in questa sua ultima Instagram Stories ne è la piena testimonianza. Cos’è esattamente successo? Da quanto si apprende dalle sue parole social, sembrerebbe che la ballerina continui ad essere oggetto di offese. Ed è per questo motivo che lei ha reagito davvero alla grande.

Insomma, la sua è una reazione decisamente da applausi. Non soltanto perché, a differenza di prima, Giulia si mostra noncurante degli insulti e delle offese, ma anche perché ad esse risponde in modo epico. Ridere fa bene alla salute, lo sappiamo benissimo! e la bella Giulia fa bene a farlo sempre!