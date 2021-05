A distanza di pochissime ore dalla notizia del grave lutto da cui è stata colpita Dayane Mello, sono arrivati tantissimi messaggi per lei.

Una notizia davvero drammatica. E che, com’è giusto che sia, ha lasciato tutti sconcertati. La mamma di Dayane Mello è morta! A distanza di pochissimi mesi dal gravissimo lutto da cui è stata colpita mentre era nella casa del GF Vip, la modella brasiliana ha dovuto fare i conti nuovamente con il tragico destino. Qualche giorno fa, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, l’ex concorrente aveva annunciato ai suoi sostenitori di aver saputo che sua mamma avesse un tumore. E di essere pronta ad aiutarla. Qualche ora fa, però, la drammatica notizia. Dopo una videochiamata che ha sancito la loro pace e il perdono reciproco, la donna è morta.

Un momento fortemente delicato per Dayane Mello. Che, a distanza di mesi, si trova ad affrontare un altro e drammatico lutto. Così come per la morte di suo fratello Lucas, anche in questa circostanza la modella brasiliana non è affatto da sola. Ne abbiamo avuto la dimostrazione con un gesto da brividi ricevuto subito dopo la notizia, ma ne abbiamo avuto la conferma poche ore fa. Scopriamo perché.

Dayane Mello, cos’è successo subito dopo la notizia del grave lutto: avvolta in un abbraccio “virtuale”

“Non sei sola”, recita il bigliettino fatto recapitare a Dayane Mello dopo la tragica notizia della morte di sua madre. E, a quanto pare, è proprio così. Appena appresa la comunicazione sui social, la modella brasiliana è stata immediatamente avvolta da un abbraccio virtuale derivante non soltanto da tutti i suoi sostenitori, ma anche dai suoi compagni di viaggio.

Subito dopo la notizia del suo lutto, quindi, Dayane è stata letteralmente bombardata di messaggi di cordoglio. E mandarli, come dicevamo precedentemente, non sono stati soltanto i suoi ammiratori e sostenitori, ma anche i suoi ex compagni di viaggio.

È stata proprio Rosalinda a farle recapitare un dolce messaggio social. Attraverso un’instagram Stories e con un dolce “ti voglio bene”, l’attrice siciliana ha dimostrato tutta la sua vicinanza alla modella brasiliana.

A seguirla, poi, è stata Samantha De Grenet. Che, nel corso della sua esperienza nella casa, ha avuto modo di potersi legare ed affezionare ancora di più alla Mello.

Anche Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli non hanno potuto fare a meno di mostrare a Dayane tutto il loro affetto. In diretta dalla loro vacanza d’amore, i due piccioncini hanno dedicato alla modella dolci ed affettuose parole. A tutti loro, ovviamente, si aggiungono anche le nostre più sentite condoglianze!