Januaria Piromallo è la “new entry” del programma The Real Housewives di Napoli, cosa sappiamo però su di lei? Cosa sappiamo!

Finalmente sono ritornate! A distanza di poco più di un anno dalla prima ed indimenticabile stagione, su Discovery, già da qualche settimana, sono in onda i nuovi episodi di The Real Housewives di Napoli. Avete letto proprio bene, si! Ricca di colpi di scena e di new entry, la seconda stagione del docu-reality delle donne napoletane sta incantando davvero tutti. Ecco, a tal proposito: avete notato che nel cast c’è una “nuova recluta”? Noemi Letizia, a quanto pare, non c’è più. E il suo posto è stato preso dalla bellissima e simpaticissima Januaria Piromallo.

La donna, seppure entrata da pochissime settimane nel cast di The Real Housewives di Napoli, ha già saputo lasciare il segno. Cosa sappiamo, però, su di lei? Vanta di una bellezza eccezionale, è vero. Ma della sua vita privata oppure del suo lavoro, cosa sappiamo? Scopriamo tutto quello che occorre sapere!

The Real Housewives di Napoli, chi è Januaria Piromallo: età, lavoro, matrimonio e marito

Januaria Piromallo, quindi, è una delle “new entry” di questa seconda stagione di The Real Housewives. Cosa sappiamo, però, esattamente su di lei? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, la donna vanta di un titolo nobiliare davvero incredibile. Ed anche di una carriera professionale più che impressionante. Procediamo con ordine.

Si fa chiamare Januaria Piromello, ma, se vogliamo dirlo tutta, il suo nome completo è: Donna Marchesa Januaria Piromallo Capace Piscicelli di Montebello di Capracotta, discendente dalla famiglia dei duchi di Capracotta. Ed è nata il 28 Maggio del 1961. Attualmente, la bella Piromallo è un’affermata giornalista. Iscritta all’albo a partire dal 1988, Januaria è scrittrice di diversi libri di successo. E, soprattutto, autrice di diverse inchieste giornalistiche. Senza considerare, inoltre, che ha insegnato, presso l’Università Suor Orsola Benincasa a Napoli, proprio giornalismo.

Cosa sappiamo della sua vita privata? Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che Januaria sia stata sposata ben due volte. Il primo matrimonio è stato celebrato con Albrecht Von Maister. Da questo sono nati anche i suoi due figli: Kamalei e Leopoldine. Dopo la fine di questo matrimonio, infine, la Piromallo si è sposata nuovamente con Luca Simoni, un avvocato di origini lombarde.

Ha un profilo Instagram?

La bella Januaria ha un profilo Instagram? Assolutamente si! Questo è il suo nickname: @januaria_piromallo. E, vi assicuriamo, la splendida giornalista è attivissima ed amatissima.

