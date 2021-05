L’attrice Laura Chiatti non riesce proprio a nascondere la sua più grande paura: sguardo ‘cupo’ nelle stories di Instagram

Laura Chiatti è una delle attrici italiane più amate dagli italiani. La donna, originaria di Castiglione del Lago, ha iniziato la sua carriera figurando in alcune serie tv famose come Un posto al sole, Carabinieri ed Incantesimo. Ha esordito al cinema con Mai + più come prima, L’amico di famiglia e A casa nostra. Il successo però arriva nel 2007 con Ho voglia di te, in cui è protagonista insieme a Riccardo Scamarcio. Il film è tratto dall’omonimo romanzo di Federico Moccia. Nel 2013 debutta anche come conduttrice televisiva al fianco di Max Giusti, Donatella Finocchiaro e Cristiano Malgioglio nel varietà di Rai 1 Riusciranno i nostri eroi. Nello stesso anno è una delle ospiti del Festival di Sanremo, condotto da Fabio Fazio. La Chiatti è stata legata sentimentalmente a Federico Moccia, all’ex tronista Francesco Arca e con il cestista Davide Lamma. Il 5 luglio 2014 invece si è sposata con l’attore Marco Bocci, con il quale ha avuto due figli, Enea e Pablo.

Laura Chiatti, qual è la sua più grande paura

L’attrice Laura Chiatti è anche molto seguita sui social, in particolare su Instagram, dove può contare su oltre un milione di seguaci. Le sue foto sono piene di like, soprattutto quelle che ritraggono quadri di famiglia insieme al marito Bocci e ai figli Enea e Pablo. Anche le sue stories sono molte seguite. Proprio tra le stories del popolare social network, la Chiatti ha rivelato la sua più grande paura.

L’attrice ha infatti pubblicato una foto in aeroporto, scrivendo: “Io e la mia serenità quando prendo l’aereo“. Il messaggio ovviamente era ironico, lo sguardo della Chiatti infatti era abbastanza ‘cupo’. È probabile dunque che l’attrice e moglie di Marco Bocci abbia una paura matta di prendere l’aereo, nonostante il suo mestiere la porti a viaggiare molto.