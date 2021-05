Sul loro canale social ufficiale, I Maneskin hanno dato un clamoroso annuncio ai loro sostenitori dopo l’Eurovision: sono inarrestabili!

Un vero e proprio fantastico annuncio, quello che pochissime ore fa i Maneskin non hanno potuto fare a meno di condividere sul loro canale social ufficiale. Seguitissimi ed amatissimi, il famoso gruppo musicale, reduce dalla vittoria all’Eurovision, amano condividere ogni cosa con il loro pubblico social. È proprio per questo motivo che, alcune ore fa, non hanno perso occasione di aggiornarli su un’importante novità in arrivo. Di che cosa parliamo? Vi diremo ogni cosa nel minimo dettaglio, questo è certa. Una cosa, però, vogliamo anticiparvela: si tratta di un traguardo davvero pazzesco!

I Maneskin sono davvero inarrestabili! Dopo aver scalato le classifiche italiane con il loro “zitti e buoni” ed aver ottenuto importanti riconoscimenti, a partire dalla vittoria al festival di Sanremo 2021 e l’Eurovision, la band musicale si appresta ad entrare ancora di più nella storia della musica italiana e non. Perché diciamo questo? Scopriamo un po’ le loro parole!

I Maneskin, annuncio clamoroso: colpo di scena dopo l’Eurovision, cos’è successo

È da quando si sono presentati sul palco dell’Ariston nel corso della settantunesima edizione del Festival di Sanremo che i Maneskin stanno conquistando tutti. In questo mondo sono entrati a far parte diversi anni fa quando hanno preso parte ad X-Factor nel team di Manuel Agnelli, è vero. È con la vittoria, però, della più grande manifestazione musicale italiana che stanno ottenendo sempre più consensi. E, d’altra parte, ammirando la loro energia, non fatichiamo affatto a capirne il motivo.

Avete visto, però, cosa hanno annunciato sul loro canale social ufficiale pochissime ore fa? È trascorsa poco meno di una settimana dalla loro vittoria all’Eurovision, eppure i Maneskin continuano a cavalcare l’onda del successo. E ce lo dimostra questo annuncio clamoroso! Siete curiosi di saperne di più? Dateci un’occhiata:

Avete letto proprio bene, si! Oltre allo sconsiderato successo riscontrato in Italia, “Zitti e Buoni” è la prima canzone italiana nella classifica musicale britannica. Insomma, un traguardo davvero pazzesco. E che, ovviamente, sottolinea quanto i Maneskin stiano scrivendo la storia!