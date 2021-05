Mara Venier splendida cuoca ci mostra la sua cucina: ‘dettaglio’ stupendo

Mara Venier si mostra in cucina intenta a preparare da mangiare, ma c’è un dettaglio stupendo.

Mara Venier , ogni domenica, ci accompagna nel pomeriggio, con il suo programma Domenica In. Ogni puntata è sempre animata da grandi ospiti, che arrivano in studio, pronti a raccontarsi, e a parlare dei prossimi progetti. La Venier apre, però, la trasmissione, con una prima parte in cui si parla dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, fermando l’attenzione su alcuni punti, e dando sempre maggiori informazioni agli italiani.

Come sappiamo, la conduttrice è molto attiva sui social e ci mostra spesso, in particolar modo, nelle sue storie instagram, attimi della sua quotidianità, non mancando così di tenere aggiornati i follower. E proprio sui social, nelle ultime ore, si è mostrata intenta nella preparazione del cibo, mostrando i vari piatti che stava preparando. Ma un ‘dettaglio’ non è passato inosservato, vediamolo insieme!

Mara Venier intenta a cucinare: ma c’è un ‘dettaglio’ stupendo

La conduttrice di Domenica In, nelle ultime ore, ha mostrato alcune storie social, in cui è apparsa nella preparazione del cibo. Mara Venier ha mostrato i vari piatti che stava preparando ieri, dato che le storie sono di alcune ore fa, con grande entusiasmo, com’è solita fare: “Allora sto cucinando.. intanto ho delle ciliegie pazzesche, ho fatto la pasta, faccio le pizzelle napoletane, le cotolette, ho fatto la peperonata come faceva mia mamma.. adesso friggo le cotolette”.

Piatti davvero gustosi, bisogna ammetterlo, ma proprio mentre era alle prese con la spiegazione, Mara ha ripreso tutto nei video pubblicati nelle storie, e un ‘dettaglio’ bellissimo è subito balzato all’attenzione.

Di cosa stiamo parlando? Osservate bene, di fronte, è possibile vedere una grande finestra, molto panoramica. Si comprende che siamo ad un piano superiore, dato che si intravede una certa distanza. Cucinare così, guardando fuori, all’aria aperta, mette sicuramente ancora di più il buon umore.