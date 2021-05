“Mrs Doubtfire” è una delle pellicole più geniali e iconiche del cinema: l’esilarante retroscena, riuscite a crederci? Preparatevi a restare sorpresi!

Nel 1993 il pubblico si innamorò di Mrs Doubtfire, commedia familiare capace di suscitare emozioni contrastanti grazie ai messaggi profondi insiti nella pellicola. Il film, nonostante la verve comica, riesce a dar vita ad una riflessione sociale intensa e coinvolgente che tocca il cuore degli spettatori. Protagonista assoluto l’iconico, geniale e indimenticato Robin Williams, uno degli attori più straordinari che il cinema abbia mai visto. La trama è semplice, eppure coinvolgente: dopo la separazione, un papà cerca con ogni escamotage di trascorrere quanto più tempo possibile con i suoi amatissimi bambini. Tanto da arrivare a travestirsi (complice il suo lavoro di doppiatore) per fingersi una tata e farsi assumere dalla ex moglie. C’è un retroscena esilarante che riguarda una delle scene più divertenti di Mrs Doubtfire: riuscite a crederci?

L’esilarante retroscena su Mrs Doubtfire: riuscite a crederci?

Tutti ricorderemo diverse scene diventate un “cult” della pellicola. Basti pensare a quella del ristorante durante la quale il protagonista si destreggia tra due tavoli o quando si ritrova a ballare nel mezzo delle pulizie, con tanto di aspirapolvere. C’è però un’altra scena che è rimasta impressa nella memoria del pubblico: quella in cui il protagonista si ricopre la faccia di panna e crema per nascondere il viso senza maschera.

Non tutti sanno, infatti, che a causa del calore presente sul set e generato dalle luci e dai macchinari, la crema che ricopriva il volto di Robin Williams iniziò a sciogliersi e sgocciolare. Il regista, però, decise di non sospendere le riprese e fidarsi del talento dell’attore. Robin Williams continuò a recitare, utilizzando l’espediente per rendere ancora più comica la situazione. La scena che vediamo, dunque, è rimasta nella pellicola con imprevisto compreso! Robin Williams riuscì a dimostrare, ancora una volta, il suo inimitabile e geniale talento.

