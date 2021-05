Netflix prepara per i suoi utenti una vera rivoluzione: potrebbe accadere l’anno prossimo, ecco in cosa consisterà la sorpresa.

Un successo da milioni e milioni di utenti: Netflix è in assoluto la regina incontrastata delle piattaforme streaming e una clamorosa novità potrebbe davvero rappresentare una rivoluzione. L’app infatti ha in cantiere una sorpresa pazzesca che potrebbe partire nel 2022. Si tratta dell’inserimento di videogiochi, qualcosa mai accaduto prima d’ora! Un pacchetto di giochi simile ad Apple Arcade, insomma.

Il colosso starebbe anche per incorporare nel proprio team un dirigente che si occupi del settore gaming. Come noto, molti dei titoli di Netflix sono già legati ai videogiochi come Castlevania, Resident Evil e The Witcher, ma scopriamo nel dettaglio cosa dobbiamo aspettarci.

Netflix prepara una sorpresa per gli utenti: tutti i dettagli del progetto

Non si sa ancora se la piattaforma produrrà da sé una serie a parte sui giochi o se ne occuperà un produttore esterno. Servirà però un altro abbonamento per poter usufruire del pacchetto, il cui costo dovrebbe essere di 4,99€ al mese.

Il progetto era già nell’aria dal 2019: ricordiamo che all’epoca Netflix collaborò con Telltale Games per la creazione di un titolo videoludico ispirato alla terza stagione di Stranger Things. Con i numeri impressionanti di Netflix, l’idea dovrebbe rivelarsi vicente: l’unica incognita è quando partirà il progetto, se prossimamente o solo l’anno prossimo.

